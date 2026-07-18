La final del Mundial entre Argentina y España se podrá vivir en la Fiesta del Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se prepara para vivir un domingo diferente. Este 19 de julio, el Predio Ferial Catamarca será el punto de encuentro para quienes deseen compartir la emoción de la final junto a la selección argentina, en una propuesta que combinará deporte, cultura, música y tradiciones en una misma jornada.
Las actividades comenzarán desde las 12 horas en El Patio, donde el público podrá disfrutar de una previa especialmente organizada con música en vivo, DJs, sorteos y distintas sorpresas. La programación artística, integrada por músicos y bailarines, se extenderá hasta las 16 horas, momento en el que se realizará la transmisión del partido en pantalla gigante.
Una vez concluido el encuentro deportivo, la celebración continuará con espectáculos y actividades durante toda la tarde, manteniendo el ritmo habitual de una de las fiestas culturales más importantes del país.
Horarios especiales para que todos puedan acompañar a la selección
En el marco de esta programación excepcional, la organización dispuso modificaciones en el funcionamiento de algunos espacios del predio.
Los sectores de exposición abrirán en un horario especial, permitiendo que los artesanos también puedan acompañar a la selección durante la final.
Los horarios establecidos serán:
- 13 a 16 horas
- 19 a 23 horas
Asimismo, tanto el Mercado Cultural como el Pabellón de Turismo adelantarán el inicio de sus actividades. Ambos escenarios comenzarán su programación desde las 13 horas y también contarán con pantallas gigantes para transmitir el partido.
La propuesta se complementará con los espacios gastronómicos, que permanecerán abiertos con promociones especiales, mientras que el público tendrá la posibilidad de llevar su reposera para disfrutar cómodamente de la transmisión en El Patio.
La música continuará después del partido
Finalizada la transmisión de la final, la programación habitual de la Fiesta del Poncho retomará su protagonismo con una destacada cartelera artística.
En el Escenario Mayor, desde las 21 horas, se presentarán reconocidas figuras como Soledad Pastorutti y Karina, acompañadas por artistas y ballets que integran la programación de la noche.
La grilla estará conformada por:
- Ballet Argentina
- Nena Herrera
- Yanel Pedraza y Miguel Quintero
- Néstor Pacheco
- Fernanda Cruz
- Cololo Macedo
- Soledad
- Caravana Catucha
- Nico Galleguillo
- Karina
Mientras tanto, El Patio, cuya programación comenzará desde las 12 horas, ofrecerá una propuesta continua que concluirá con el cuarteto cordobés de Sabroso.
Participarán:
- Caporales San Simón Oruro - Filial Catamarca
- Llamón Fusión
- Natalia Brizuela César
- Destino Tango
- La Maza
- Ballet Danzar Joven
- Destino Fuerteño
- Delegación Departamental Pomán
- Magui Leiva
- MKF
- Sabroso
Mercado Cultural y Pabellón de Turismo ampliarán la propuesta
Desde las 13 horas, el Mercado Cultural desarrollará una programación artística integrada por músicos, ballets y un DJ Set.
Actuarán:
- Franco Reyes
- Los Luceros del Chamamé
- Dúo San Fernando
- Mauricio Páez
- Cautivos Ballet
- Chacareros Folk
- Lisandro Delgado
- DJ Set
- Ballet Cuesta del Portezuelo
- Leo Rasgido y su violín carpero
- La Va-K Sagrada
En simultáneo, el Pabellón de Turismo ofrecerá propuestas vinculadas a la cultura, la gastronomía regional, el turismo y la música.
La programación incluirá:
- Juan Álvarez
- Icaño - Por las comidas del este
- Toro Arce
- UTHGRA - Coctelería regional de autor
- Un día en Londres
- Delegación Londres - cosecha de la nuez
- Grupo Vocal Pirca
- Santa Rosa - El patio de la abuela
- La Triada Catamarca
- Aconquija - donde el turismo tiene sabor
- Delegación Aconquija - danzando en el valle
- Proyecto JA
- Carlos Di Pardo
El Espacio Bicentenario también tendrá una intensa agenda cultural
La programación del domingo se extenderá al Espacio Bicentenario, donde se desarrollarán actividades vinculadas al cine y al teatro.
La agenda prevista contempla:
- 15 a 18 horas: Muestra ANIMA LATINA - Festival de Cine de Animación Latinoamericano.
- 17 horas: Presentación a cargo de Ezequiel Dalinger, director y productor del festival.
- 19 a 22 horas: Cine y teatro con "Un bar de lágrimas", de La Dulcera Teatro y Fabricio Diaco, seguida por una charla con sus protagonistas.
Un fin de semana de gran convocatoria
La propuesta del domingo reúne deporte, música, danza, gastronomía, turismo y actividades culturales en los distintos espacios del Predio Ferial Catamarca, consolidando un fin de semana de gran convocatoria para la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
La organización dispuso una programación especial para que el público pueda compartir la final junto a la selección argentina sin resignar ninguna de las propuestas previstas para la jornada, integrando espectáculos, artistas locales, ballets y múltiples experiencias distribuidas en cada uno de los escenarios de la fiesta.
La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, junto con toda la información necesaria para disfrutar del evento, puede consultarse en el sitio web fiestadelponcho.gob.ar y a través de las redes sociales oficiales de la fiesta.
Por su parte, las entradas para las noches del Escenario Mayor y Poncho Sunset se encuentran disponibles de manera online en universotickets.com y también en las boleterías del Estadio Bicentenario, que funcionan de 14 a 22 horas durante los diez días de la fiesta.