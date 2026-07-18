La final del Mundial entre Argentina y España se podrá vivir en la Fiesta del Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se prepara para vivir un domingo diferente. Este 19 de julio, el Predio Ferial Catamarca será el punto de encuentro para quienes deseen compartir la emoción de la final junto a la selección argentina, en una propuesta que combinará deporte, cultura, música y tradiciones en una misma jornada.

Las actividades comenzarán desde las 12 horas en El Patio, donde el público podrá disfrutar de una previa especialmente organizada con música en vivo, DJs, sorteos y distintas sorpresas. La programación artística, integrada por músicos y bailarines, se extenderá hasta las 16 horas, momento en el que se realizará la transmisión del partido en pantalla gigante.

Una vez concluido el encuentro deportivo, la celebración continuará con espectáculos y actividades durante toda la tarde, manteniendo el ritmo habitual de una de las fiestas culturales más importantes del país.

Horarios especiales para que todos puedan acompañar a la selección

En el marco de esta programación excepcional, la organización dispuso modificaciones en el funcionamiento de algunos espacios del predio.

Los sectores de exposición abrirán en un horario especial, permitiendo que los artesanos también puedan acompañar a la selección durante la final.

Los horarios establecidos serán:

13 a 16 horas

19 a 23 horas

Asimismo, tanto el Mercado Cultural como el Pabellón de Turismo adelantarán el inicio de sus actividades. Ambos escenarios comenzarán su programación desde las 13 horas y también contarán con pantallas gigantes para transmitir el partido.

La propuesta se complementará con los espacios gastronómicos, que permanecerán abiertos con promociones especiales, mientras que el público tendrá la posibilidad de llevar su reposera para disfrutar cómodamente de la transmisión en El Patio.

La música continuará después del partido

Finalizada la transmisión de la final, la programación habitual de la Fiesta del Poncho retomará su protagonismo con una destacada cartelera artística.

En el Escenario Mayor, desde las 21 horas, se presentarán reconocidas figuras como Soledad Pastorutti y Karina, acompañadas por artistas y ballets que integran la programación de la noche.

La grilla estará conformada por:

Ballet Argentina

Nena Herrera

Yanel Pedraza y Miguel Quintero

Néstor Pacheco

Fernanda Cruz

Cololo Macedo

Soledad

Caravana Catucha

Nico Galleguillo

Karina

Mientras tanto, El Patio, cuya programación comenzará desde las 12 horas, ofrecerá una propuesta continua que concluirá con el cuarteto cordobés de Sabroso.

Participarán:

Caporales San Simón Oruro - Filial Catamarca

Llamón Fusión

Natalia Brizuela César

Destino Tango

La Maza

Ballet Danzar Joven

Destino Fuerteño

Delegación Departamental Pomán

Magui Leiva

MKF

Sabroso

Mercado Cultural y Pabellón de Turismo ampliarán la propuesta

Desde las 13 horas, el Mercado Cultural desarrollará una programación artística integrada por músicos, ballets y un DJ Set.

Actuarán:

Franco Reyes

Los Luceros del Chamamé

Dúo San Fernando

Mauricio Páez

Cautivos Ballet

Chacareros Folk

Lisandro Delgado

DJ Set

Ballet Cuesta del Portezuelo

Leo Rasgido y su violín carpero

La Va-K Sagrada

En simultáneo, el Pabellón de Turismo ofrecerá propuestas vinculadas a la cultura, la gastronomía regional, el turismo y la música.

La programación incluirá:

Juan Álvarez

Icaño - Por las comidas del este

Toro Arce

UTHGRA - Coctelería regional de autor

Un día en Londres

Delegación Londres - cosecha de la nuez

Grupo Vocal Pirca

Santa Rosa - El patio de la abuela

La Triada Catamarca

Aconquija - donde el turismo tiene sabor

Delegación Aconquija - danzando en el valle

Proyecto JA

Carlos Di Pardo

El Espacio Bicentenario también tendrá una intensa agenda cultural

La programación del domingo se extenderá al Espacio Bicentenario, donde se desarrollarán actividades vinculadas al cine y al teatro.

La agenda prevista contempla:

15 a 18 horas: Muestra ANIMA LATINA - Festival de Cine de Animación Latinoamericano .

Muestra . 17 horas: Presentación a cargo de Ezequiel Dalinger , director y productor del festival.

Presentación a cargo de , director y productor del festival. 19 a 22 horas: Cine y teatro con "Un bar de lágrimas", de La Dulcera Teatro y Fabricio Diaco, seguida por una charla con sus protagonistas.

Un fin de semana de gran convocatoria

La propuesta del domingo reúne deporte, música, danza, gastronomía, turismo y actividades culturales en los distintos espacios del Predio Ferial Catamarca, consolidando un fin de semana de gran convocatoria para la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La organización dispuso una programación especial para que el público pueda compartir la final junto a la selección argentina sin resignar ninguna de las propuestas previstas para la jornada, integrando espectáculos, artistas locales, ballets y múltiples experiencias distribuidas en cada uno de los escenarios de la fiesta.

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, junto con toda la información necesaria para disfrutar del evento, puede consultarse en el sitio web fiestadelponcho.gob.ar y a través de las redes sociales oficiales de la fiesta.

Por su parte, las entradas para las noches del Escenario Mayor y Poncho Sunset se encuentran disponibles de manera online en universotickets.com y también en las boleterías del Estadio Bicentenario, que funcionan de 14 a 22 horas durante los diez días de la fiesta.