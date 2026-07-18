Poncho Diseño: entre el diseño de autor, la artesanía y la producción sustentable

La indumentaria ocupa un lugar central dentro de Poncho Diseño, consolidándose como uno de los grandes atractivos del espacio. Cada colección exhibida refleja una mirada propia sobre la creación de prendas, donde el diseño trasciende las tendencias para convertirse en una forma de expresar identidad, territorio y cultura.

El recorrido invita a descubrir propuestas que ponen en valor el diseño de autor, destacando los procesos creativos detrás de cada pieza y evidenciando cómo cada emprendimiento construye una estética singular a partir de materiales, técnicas y conceptos diferentes. La diversidad de estilos convive en un mismo espacio, ofreciendo una amplia panorámica del diseño independiente argentino.

Diseño de autor con sello federal

La presencia de emprendimientos provenientes de distintas provincias fortalece el carácter federal de Poncho Diseño.

Desde Santa Fe, Les Fleur, el emprendimiento de Ximena González, presenta una colección integrada por zapatillas de lona intervenidas y remeras ilustradas con estampas inspiradas en la identidad argentina. La propuesta combina ilustración y diseño textil para construir prendas con una impronta propia.

También desde la región norte, los santiagueños Nacho y Luis llegan con Zegarra, una colección que reúne sastrería, buzos, chalecos y remeras. La propuesta se caracteriza por una estética descontracturada, colorida y contemporánea, ofreciendo una interpretación actual del diseño de indumentaria.

La sustentabilidad como eje creativo

Dentro del recorrido, la producción sustentable adquiere un protagonismo destacado a través de emprendimientos que incorporan prácticas responsables como parte de su identidad.

Desde Jujuy, Liliana Cisneros presenta BZW (Bonhomía Zero Waste), una propuesta de indumentaria femenina basada en el concepto de residuo cero. Distinguida con el sello Origen Jujuy, la colección integra el aprovechamiento de los materiales y la identidad del norte argentino como elementos fundamentales de todo el proceso creativo.

En la misma línea, la mendocina María Gabriela Giribet exhibe Haz & Envés Diseños Naturales, una colección desarrollada mediante el uso de tintes naturales, hojas, flores y metales oxidados, recursos que convierten cada prenda en una pieza irrepetible. Su propuesta incorpora además el aprovechamiento integral de los retazos textiles para la confección de accesorios y empaques, reafirmando una mirada comprometida con la producción sustentable y el uso responsable de los recursos.

Tradición, identidad y diseño consciente

Desde Tucumán, Natalia Orozco presenta Alkimia Textil Ancestral, una propuesta que recupera la identidad cultural norteña mediante piezas únicas elaboradas desde una perspectiva de lujo artesanal, diseño consciente y producción atemporal.

La colección propone una lectura contemporánea de los saberes vinculados al territorio, integrando el trabajo artesanal con una visión que prioriza la permanencia de las prendas y el valor del proceso creativo.

Catamarca imprime su propia identidad

La provincia anfitriona también aporta una presencia significativa dentro del espacio dedicado a la indumentaria.

Melina Rodríguez participa nuevamente con Mero Indumentaria, donde cada prenda se distingue por el desarrollo de estampas y géneros exclusivos que no se repiten, reafirmando el valor de las piezas únicas y la exclusividad como parte de la propuesta creativa.

Además, integra el espacio Gráfica Salvaje, donde presenta una propuesta que combina diseño e ilustración, ampliando el diálogo entre distintas disciplinas creativas.

Por su parte, Mariana Bustamante exhibe Sempiterno - Infinita Catamarca, una colección compuesta por remeras, buzos y souvenirs inspirados en los paisajes y la identidad catamarqueña, fortaleciendo el vínculo entre el diseño y el patrimonio cultural de la provincia.

Los tejidos, protagonistas de los oficios textiles

El universo textil también encuentra un espacio destacado dentro de Poncho Diseño gracias a propuestas que recuperan técnicas tradicionales y el trabajo artesanal.

Desde Corrientes, JF, de Jacqueline Fernández, presenta una colección integrada por ponchos de temporada, tejidos, crochet, telar y fibras, una propuesta que celebra el valor del trabajo realizado a mano y la continuidad de los oficios textiles.

A su vez, Valeara Tejidos Artesanales, de Beatriz, reúne una colección compuesta por:

Suéteres.

Chalecos.

Bufandas.

Prendas atemporales en hilo de algodón elaboradas con crochet y dos agujas.

Prendas confeccionadas en lana Mérida y Neviland.

Mantas nórdicas con pellón.

La propuesta pone en primer plano la calidez, la técnica y la identidad que caracteriza a los oficios textiles, resaltando el valor del trabajo artesanal en cada una de sus creaciones.

Un espacio para descubrir nuevas formas de crear y vestir

Las colecciones presentadas representan solo una parte del universo que integra la indumentaria en Poncho Diseño, un espacio concebido para descubrir nuevas maneras de vestir, crear y expresar la identidad a través del diseño de autor.

La variedad de propuestas evidencia la convivencia entre la innovación, la sustentabilidad, la recuperación de técnicas artesanales y la construcción de una identidad propia en cada emprendimiento. Desde estampas inspiradas en el territorio hasta procesos de producción conscientes, pasando por tejidos tradicionales y prendas únicas, el recorrido ofrece una visión amplia del diseño argentino contemporáneo.

Datos para la visita

Poncho Diseño puede visitarse:

Hasta el 26 de julio.

Todos los días.

De 14 a 23 horas.

En el Predio Ferial Catamarca.

Como parte de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El espacio reúne propuestas que reflejan distintas formas de entender la moda y el diseño, convirtiéndose en un punto de encuentro donde la creatividad, la identidad cultural, la producción sustentable y los oficios textiles dialogan a través de cada colección exhibida.