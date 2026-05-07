Tomaron la Escuela N° 494 de Antofagasta de la Sierra en reclamo por el comedor escolar

La crisis que atraviesa el comedor escolar de la Escuela Primaria N° 494 de la Villa de Antofagasta de la Sierra derivó en una medida extrema adoptada por padres de alumnos, quienes resolvieron tomar el establecimiento educativo y suspender el envío de sus hijos a clases hasta obtener respuestas concretas de las autoridades provinciales.

La decisión fue comunicada a través de un duro pronunciamiento en el que las familias señalaron que se vieron obligadas, "una vez más", a recurrir a este tipo de acciones para poder ser escuchadas y reclamar por derechos básicos vinculados a la alimentación de los estudiantes.

Según expresaron, el reclamo apunta directamente a la necesidad de garantizar un plato de comida diario para los niños que asisten a la institución educativa, problemática que aseguran se volvió insostenible debido a la insuficiencia de los fondos destinados al funcionamiento del comedor escolar.

El reclamo por la alimentación de los alumnos

En el documento difundido por los padres, las familias remarcaron que la situación actual impide sostener adecuadamente el servicio alimentario dentro de la escuela, especialmente teniendo en cuenta que se trata de estudiantes que cumplen jornadas escolares de ocho horas.

"Nos manifestamos para reclamar por algo que pareciera ser tan básico, pero que sin embargo no lo es, sino más bien justo y necesario como la de reclamar que se garantice un plato de comida diario para nuestros hijos en la institución educativa", expresaron.

El planteo está dirigido principalmente hacia las partidas presupuestarias otorgadas por el Programa P.I.O., que actualmente asigna 900 pesos diarios por alumno para cubrir desayuno, almuerzo y merienda.

De acuerdo con lo manifestado por los padres, esos recursos resultan insuficientes para afrontar los costos reales de funcionamiento del comedor escolar, especialmente considerando que la matrícula supera los 135 alumnos.

El alto costo de vida en el interior provincial

Uno de los ejes centrales del reclamo apunta a la realidad económica que atraviesa el departamento Antofagasta de la Sierra y al impacto que tienen los altos costos de bienes y servicios en las escuelas del interior provincial. Los padres sostuvieron que las autoridades del Ministerio de Educación desconocen las dificultades particulares que enfrentan las instituciones educativas alejadas de los grandes centros urbanos.

En ese sentido, advirtieron que en Antofagasta de la Sierra los precios de los productos básicos pueden duplicarse o incluso triplicarse en comparación con otras ciudades de mayor concentración poblacional. "Parece ser que las autoridades del Ministerio de Educación desconocen la realidad que se vive en el interior provincial y en particular en el departamento Antofagasta de la Sierra", manifestaron.

Las familias remarcaron además que las escuelas vienen realizando enormes esfuerzos desde hace tiempo para poder mantener en funcionamiento los comedores escolares.

El esfuerzo de directivos y la ayuda externa

En el comunicado también se hizo referencia a las distintas estrategias implementadas por directivos y comunidades educativas para sostener el servicio alimentario ante la falta de recursos suficientes.

Según señalaron, desde hace tiempo las escuelas recurren a distintas alternativas para garantizar la continuidad del comedor escolar. Entre las acciones mencionadas aparecen:

Organización de rifas.

Solicitud de ayuda a empresas mineras.

Pedidos de colaboración a la municipalidad.

Donaciones solidarias realizadas por algunos comercios.

Los padres sostuvieron que esas medidas extraordinarias reflejan la gravedad de la situación que atraviesan las instituciones educativas del departamento.

El pedido a la nueva ministra de Educación

El reclamo también incluyó referencias directas a la reciente asunción de la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria. Las familias recordaron que hace pocos días la funcionaria realizó su juramento y presentó los lineamientos de su nueva gestión, los cuales definieron como "bastante ambiciosos".

Sin embargo, cuestionaron si las autoridades provinciales conocen efectivamente la situación que atraviesan las escuelas del interior y particularmente la problemática alimentaria que afecta a los estudiantes de Antofagasta de la Sierra.

"¿Estará al tanto de la realidad que viven las escuelas del interior? ¿Sabrá que en el departamento Antofagasta de la Sierra los padres deciden no enviar a sus hijos a la escuela y a la vez suplican por un plato de comida?", plantearon.

Sin alumnos en las aulas

Frente a la falta de respuestas, las familias resolvieron profundizar la protesta mediante la toma del establecimiento y la suspensión del envío de los alumnos a clases hasta que la situación sea resuelta.

"Son muchas las necesidades que carecemos, pero esto de que nuestros niños no tengan garantizado el almuerzo para una jornada escolar de 8 horas supera todos los límites", expresaron. Finalmente, solicitaron la presencia urgente de autoridades del Ministerio de Educación o de organismos competentes para que puedan interiorizarse directamente de la realidad que atraviesa el comedor escolar y avanzar en una solución concreta al conflicto.

La medida dejó expuesta la preocupación de las familias por la continuidad del servicio alimentario y colocó nuevamente en debate las dificultades estructurales que enfrentan las escuelas del interior provincial para sostener necesidades básicas vinculadas a la alimentación de los estudiantes.