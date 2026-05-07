Día Internacional de la Celiaquía: Salud impulsó actividades de concientización

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Celiaquía, celebrado cada 5 de mayo, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una serie de actividades de promoción, concientización y asesoramiento destinadas a visibilizar esta enfermedad autoinmune y fortalecer el acceso a información vinculada a la alimentación libre de gluten.

Las acciones fueron impulsadas a través del Programa Provincial de Celiaquía y se desarrollaron tanto en la Capital como en la localidad de Santa María, con la participación de profesionales de la salud, agentes sanitarios, trabajadores sociales, personal de enfermería, estudiantes y miembros de la comunidad.

El objetivo central de las jornadas estuvo orientado a promover el diagnóstico temprano de la enfermedad, reforzar la importancia de una alimentación estricta sin TACC —es decir, sin trigo, avena, cebada y centeno— y fomentar la inclusión de las personas celíacas en distintos ámbitos sociales y educativos

Visibilizar la enfermedad celíaca

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la adhesión al Día Internacional de la Celiaquía forma parte de una estrategia de sensibilización destinada a difundir información sobre esta enfermedad autoinmune y generar conciencia acerca de la importancia del diagnóstico oportuno y de los cuidados alimentarios necesarios para quienes la padecen.

En ese contexto, el Programa Provincial de Celiaquía organizó distintas actividades de promoción y concientización en las localidades de Santa María y Capital, donde se trabajó de manera articulada con distintos actores del sistema sanitario y educativo.

Las acciones incluyeron espacios de formación, actividades recreativas, talleres y asesoramiento específico sobre alimentación sin TACC y control de la enfermedad.

Actividades educativas en Santa María

Uno de los principales escenarios de las actividades organizadas por el Ministerio de Salud fue la localidad de Santa María, donde se desarrollaron propuestas educativas destinadas tanto a estudiantes como a la comunidad en general.

En ese marco, se realizaron charlas educativas orientadas a brindar información sobre la enfermedad celíaca, sus características y la importancia de sostener hábitos alimentarios adecuados para las personas diagnosticadas.

Además, se presentó la obra de títeres denominada "¡Gluten, acá no podés estar!", propuesta dirigida a estudiantes de las escuelas Nº705 y Nº448 de Santa María. La actividad buscó promover de manera didáctica y accesible hábitos alimentarios inclusivos y generar conciencia entre los niños sobre la necesidad de respetar las restricciones alimentarias vinculadas a la enfermedad celíaca.

Talleres de cocina sin TACC

Dentro de las actividades desarrolladas en Santa María también se concretó un taller de cocina sin TACC destinado a distintos sectores vinculados a la elaboración y manipulación de alimentos.

La propuesta estuvo dirigida a:

Estudiantes de gastronomía.

Personal del sector gastronómico.

Miembros de la comunidad en general.

El objetivo del taller fue difundir herramientas y conocimientos relacionados con la preparación de alimentos aptos para personas celíacas, promoviendo prácticas de inclusión alimentaria y fortaleciendo la importancia de garantizar opciones libres de gluten.