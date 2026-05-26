Capital lanza "Compartiendo Saberes 2026" con una conferencia sobre música y gastronomía

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital pondrá en marcha este jueves 28 de mayo el ciclo de capacitación turística "Compartiendo Saberes 2026", una iniciativa gratuita orientada a fortalecer la identidad local, promover el sentido de pertenencia y revalorizar el patrimonio cultural e histórico de San Fernando del Valle de Catamarca.

La propuesta tendrá su apertura oficial a las 18 horas en el Complejo Cultural Urbano Girardi y contará con una conferencia centrada en el patrimonio inmaterial catamarqueño, abordando especialmente dos expresiones culturales profundamente vinculadas a la identidad provincial: la música y la gastronomía.

La actividad inaugural llevará como título "Patrimonio inmaterial catamarqueño: Música y Gastronomía" y estará a cargo del reconocido cantautor e investigador folklórico Rafael Toledo y del chef profesional Fernando Boffo.

Fortalecer la identidad local

Desde la organización señalaron que "Compartiendo Saberes 2026" fue concebido como un espacio de formación y reflexión destinado a profundizar el conocimiento sobre distintos aspectos del patrimonio cultural, histórico y turístico de la ciudad.

El programa buscará además consolidar herramientas vinculadas al turismo con identidad propia, entendiendo que la cultura local constituye uno de los principales pilares para el desarrollo de propuestas turísticas con fuerte arraigo territorial.

La conferencia inaugural pondrá el foco en dos manifestaciones consideradas centrales dentro del patrimonio inmaterial catamarqueño: la música y ka gastronomía. Ambas expresiones serán abordadas como elementos fundamentales en la construcción de una identidad cultural y turística propia para la Capital y la provincia.

Música, identidad y pertenencia

Uno de los ejes centrales de la primera conferencia estará relacionado con el análisis de la identidad musical catamarqueña y el modo en que las distintas influencias culturales atraviesan actualmente a la ciudad. En ese marco, Rafael Toledo destacó la necesidad de abrir una reflexión colectiva sobre quiénes son los catamarqueños desde el punto de vista cultural y musical.

"En la Capital no solamente viven personas nativas de la ciudad, sino muchísima gente de otras provincias y de otros países que eligieron este lugar como residencia. Entonces, es importante definir entre toda esta influencia quiénes somos los catamarqueños musicalmente", expresó el artista.

Rafael Toledo

El cantautor e investigador folklórico también remarcó la importancia de reconocer y valorar las raíces culturales locales como una herramienta necesaria para comprender la identidad provincial. "Catamarca necesita reconocer sus referentes musicales para entender quiénes somos", sostuvo Toledo al invitar a la comunidad a participar de la actividad.

La conferencia buscará así generar un espacio de intercambio en torno a las tradiciones musicales, los referentes culturales y las expresiones artísticas que forman parte de la construcción identitaria catamarqueña.

La gastronomía como patrimonio cultural

El otro gran eje de la jornada estará vinculado con la gastronomía regional y el valor turístico y cultural de los sabores tradicionales de Catamarca. En este aspecto, Fernando Boffo aportará su experiencia profesional relacionada con las cocinas regionales y la gastronomía inclusiva, abordando la importancia de las prácticas culinarias como parte del patrimonio cultural inmaterial.

Fernando Boffo

La propuesta pondrá en debate el rol de la gastronomía como componente identitario y como herramienta vinculada al desarrollo turístico local. Según se informó, el encuentro buscará reflexionar sobre:

Los sabores tradicionales catamarqueños

Las cocinas regionales

La gastronomía inclusiva

El patrimonio cultural asociado a la cocina local

La construcción de un destino turístico con identidad propia

Una propuesta abierta a toda la comunidad

Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico indicaron que el ciclo está dirigido a toda la comunidad y especialmente a quienes mantienen contacto directo con visitantes y turistas.

Entre los destinatarios de la propuesta se encuentran estudiantes, trabajadores del sector turístico, comerciantes, taxistas, feriantes, personal policial y prestadores de servicios. La iniciativa se extenderá hasta el mes de noviembre y contará con seis conferencias magistrales relacionadas con distintas temáticas vinculadas al turismo y al patrimonio de la ciudad.

Según se informó, las futuras actividades abordarán contenidos relacionados con:

Turismo

Historia

Arqueología

Arquitectura

Patrimonio cultural

Inscripción gratuita y consultas

La participación en "Compartiendo Saberes 2026" será completamente gratuita, aunque quienes deseen asistir deberán realizar una inscripción previa.

Desde la organización informaron que las inscripciones pueden concretarse a través del siguiente enlace: bit.ly/compartiendosaberes2026

Además, las consultas vinculadas al ciclo podrán realizarse mediante el correo electrónico oficial de la propuesta: Con esta iniciativa, la Municipalidad de la Capital buscará generar espacios de capacitación y reflexión orientados a fortalecer la identidad cultural catamarqueña, promoviendo el conocimiento y la valoración del patrimonio local como herramienta de desarrollo turístico y comunitario.