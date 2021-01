Cardones, el conjunto catamarqueño, se presentó en la Televisión Pública

Conformado por Alejandro Tapia, en el bombo, Daniel Villagra, en primera guitarra, Juan Roldán, en la segunda guitarra, y Luis Medina, en la flauta traversa y quena, se trata de una nueva formación integrada por reconocidos integrantes de anteriores conjuntos del género.

Este grupo, con el nombre de una de las plantas características de la zona, y de formación joven, pero de gran trayectoria individual de cada uno de los miembros que la integran, es más que importante en los escenarios de cada rincón de nuestra provincia de Catamarca.

Los integrantes de “Cardones”, antes de conformarse, participaron de diferentes eventos, donde se cruzaron como músicos, como intérpretes, como folcloristas, como compañeros de pasiones, y el destino fue quien los reunió para dar paso a esta formación, que nace debutando en la televisión nacional.

Con grandes expectativas, este conjunto folclórico se reúne a ensayar a diario, para que cada presentación sea mejor y para que aquellos que aman este género musical reciban un show a la altura de cada circunstancia.

Alejandro Tapia encontró su amor por el folclore desde niño al acompañar a su padre “Pito” Tapia en los diferentes escenarios, donde fue su músico y luego, tuvo su paso como vocalista tenor alto en la “Cuja”, con su voz elástica en los registros bajos o altos con los que le da brillo a cada presentación.

Daniel “El Chino” Villagra es uno de los hijos ungidos con la música en la sangre, pues proviene de la tradicional familia de Cacho Villagra, también integró diversas agrupaciones como vocalista y acompañó como músico a “Americanta”, con su virtud para las cuerdas que aprendió a los seis años de edad y que, luego, se convirtió en un estudioso de la música.

Juan Roldán perteneció por más 25 años al “Duo Cantamarca”, hasta que su compañero vocal y de carrera artística falleciera y quedara truncado el pisar nuevamente un escenario, pero su fuerza y pasión jamás se perdieron, lo que lo llevaron a volver a intentarlo y marcar presencia con su voz barítono bajo, que le da color a las armonías.

Luis Medina, con su magia y encanto, llevó a “Americanta” a ser unos de los grupos más reconocidos de la provincia, con casi 30 años de trayectoria. Luego de una difícil decisión, hicieron un alto en su huella y dejaron los escenarios, pero no domaron el amor y el corazón inquieto por la música y los instrumentos de viento.

Ellos, “Cardones”, así desparramados, pero unidos por la música, aceptaron el primer desafío en un concurso donde presentaron una versión propia de la zamba “Paisajes de Catamarca”, con un movimiento permanente de las voces que le da una particular sonoridad, y desde allí no se separaron más y siempre están buscando nuevos desafíos y horizontes por conquistar.