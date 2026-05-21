Cáritas Argentina lanzó su Colecta Anual y convocó a "alentar la esperanza"

Con un fuerte llamado al compromiso colectivo y a la solidaridad, Cáritas Argentina dio inicio este miércoles 20 de mayo a su tradicional Colecta Anual, una de las campañas solidarias más importantes impulsadas por la Iglesia Católica en el país. La iniciativa se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de junio en parroquias, capillas y comunidades de todo el territorio nacional, en un contexto particularmente significativo para la institución, que este año celebra su 70° aniversario.

La campaña se presenta bajo el lema "70 años alentando la esperanza", una consigna que busca reflejar el recorrido histórico de la organización y, al mismo tiempo, renovar el compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

Siete décadas de presencia solidaria

Cáritas Argentina nació en 1956 con el propósito de organizar y ampliar las acciones de ayuda y acompañamiento que distintas comunidades de la Iglesia argentina ya realizaban en favor de personas en situación de vulnerabilidad. Desde entonces, la entidad fue consolidando una extensa red solidaria a lo largo y ancho del país, sostenida por el aporte de la sociedad y el trabajo constante de miles de voluntarios.

A lo largo de estas siete décadas, la organización logró extender su presencia en todo el territorio nacional, convirtiéndose en un espacio de contención, asistencia y promoción humana para miles de familias.

En el marco del lanzamiento de la colecta, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Mons. Gustavo Carrara, destacó el valor histórico y humano del camino recorrido por la institución.

"Hacemos memoria agradecida del camino recorrido. Hacemos memoria agradecida de tantos voluntarios y voluntarias que acompañaron situaciones de fragilidad. Hacemos memoria agradecida de tantos que cuidaron, a lo largo de los 70 años, la fragilidad de nuestro pueblo. Esa memoria agradecida enciende en nosotros la esperanza", expresó.

El presidente de Cáritas remarcó además que el objetivo es continuar fortaleciendo el trabajo solidario en todo el país. "Queremos seguir alentando la esperanza. Porque donde sembramos amor, y eso es Cáritas, se enciende la esperanza", señaló.

El destino de los fondos y el alcance de la tarea social

La recaudación obtenida durante la Colecta Anual constituye uno de los principales sostenes económicos de los programas que Cáritas desarrolla durante todo el año. Los fondos se destinan a iniciativas vinculadas con distintas áreas consideradas fundamentales para el desarrollo humano y social.

Entre las temáticas abordadas por la organización se encuentran:

Educación

Primera infancia

Alimentación

Trabajo

Formación

Adicciones

Vivienda

Integración social

Estas acciones se complementan con tareas permanentes de ayuda inmediata y acompañamiento espiritual, desplegadas en más de 3.500 espacios de Cáritas distribuidos en las 67 diócesis argentinas.

Mons. Carrara también convocó a la sociedad a realizar un aporte económico concreto, destacando que cada contribución tiene un impacto directo en las condiciones de vida de numerosas familias. El arzobispo sostuvo que colaborar con la colecta significa aportar a "la construcción de una patria de hermanos y hermanas, donde nadie quede afuera de la mesa, de la mesa de esta familia que es la Iglesia".

Cómo colaborar con la Colecta Anual

Cáritas Argentina informó que, además de las tradicionales donaciones realizadas en parroquias y mediante alcancías ubicadas en espacios públicos, también se encuentran habilitados distintos canales digitales para facilitar los aportes. En el nivel nacional, las colaboraciones podrán realizarse:

Por tarjeta de crédito, débito, CBU, PagoMisCuentas o Mercado Pago ingresando al sitio oficial de Cáritas.

Por transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina:

Cuenta Corriente Banco ICBC Nº 0546-02000042/42

Sucursal Casa Central 0546

CBU: 0150546702000000042422

CUIT: 30-51731290-4

Alias: DONA.CARITAS.ARG

Por WhatsApp al número +54 9 11 2817-2726 .

. A través de sobres y alcancías que serán distribuidos en parroquias, capillas, centros misionales y lugares públicos como plazas, avenidas y supermercados.

Además, la institución difundió más información sobre la campaña en su sitio web oficial.

La campaña en Catamarca

En la Diócesis de Catamarca, la colecta se llevará adelante mediante sobres que serán distribuidos en parroquias y colegios confesionales de la provincia. Asimismo, quienes deseen colaborar podrán hacerlo por transferencia bancaria utilizando el alias:

Donar.compartir

También se recibirán donaciones de:

Alimentos no perecederos

Ropa

Calzado

Especialmente elementos de invierno

Las donaciones podrán acercarse a las sedes parroquiales y capillas. Por consultas, Cáritas Diocesana atiende los días martes, jueves y viernes de 9.30 a 11.30 en su sede ubicada frente a la plaza de Choya.

La organización también mantiene activos sus canales de comunicación a través de Facebook e Instagram bajo el nombre Cáritas Catamarca.