Carrizo advirtió por el aumento de la demanda en los hospitales de Catamarca

La ministra de Salud de Catamarca, Johana Carrizo, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sistema sanitario provincial debido al incremento de la demanda de atención y a las demoras en la actualización de los fondos destinados a programas nacionales.

Las declaraciones fueron realizadas luego de la reunión de ministros de Salud del Norte Grande, encuentro en el que las distintas jurisdicciones acordaron presentar un reclamo conjunto ante el Gobierno nacional con el objetivo de obtener respuestas sobre programas considerados estratégicos para la atención de pacientes.

En diálogo con Radio Valle Viejo, la funcionaria explicó que la reunión permitió construir un diagnóstico compartido acerca de las dificultades que enfrentan las provincias y de la necesidad de coordinar acciones para sostener el funcionamiento de los sistemas públicos de salud. Según indicó, existe una preocupación común por la falta de continuidad y de actualización de algunos programas nacionales destinados a personas que no cuentan con cobertura social.

"La reunión fue necesaria porque todas las provincias compartimos una preocupación creciente por la situación sanitaria y por la falta de respuestas concretas en algunos programas nacionales", expresó Carrizo.

La ministra aclaró además que el objetivo del planteo conjunto "no es confrontar, sino coordinar acciones que permitan garantizar la atención de los pacientes".

La situación del programa Incluir Salud

Uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue el funcionamiento del programa Incluir Salud, destinado a personas que perciben pensiones no contributivas por discapacidad. De acuerdo con lo explicado por la titular de la cartera sanitaria, este programa cubre prestaciones de alta complejidad, entre ellas tratamientos médicos, prótesis, diálisis y medicamentos de alto costo.

Carrizo señaló que Catamarca continúa recibiendo transferencias nacionales, aunque aseguró que los montos actuales resultan insuficientes para cubrir las prestaciones que demanda el programa. Como ejemplo, explicó que la provincia percibe aproximadamente 11 millones de pesos mensuales, cifra que, según afirmó, "no alcanza para cubrir una prótesis".

Asimismo, indicó que el tratamiento de diálisis es financiado íntegramente con recursos provinciales. La ministra sostuvo que la situación responde tanto a la falta de actualización de los fondos como a demoras administrativas que obligan a las provincias a afrontar mayores gastos para garantizar la continuidad de la atención.

El Norte Grande pide agilizar respuestas

Durante la reunión, los ministros de Salud de las provincias del Norte Grande acordaron avanzar en una propuesta conjunta que será presentada ante las autoridades nacionales.

El objetivo consiste en establecer mecanismos que permitan agilizar la resolución de los trámites considerados críticos y asegurar el funcionamiento del programa Incluir Salud. Según explicó Carrizo, la iniciativa busca obtener respuestas que permitan sostener las prestaciones destinadas a pacientes que dependen de este sistema de cobertura.

La funcionaria remarcó que el planteo fue elaborado de manera conjunta entre las provincias participantes del encuentro, a partir de problemáticas que consideran compartidas.

Aumentó la demanda en el sistema público

Además de referirse al financiamiento nacional, la ministra describió el escenario que atraviesa actualmente el sistema público de salud en Catamarca. Según señaló, la provincia experimenta un incremento sostenido en la cantidad de personas que recurren a hospitales y centros sanitarios públicos.

Carrizo afirmó que actualmente el sistema sanitario provincial debe atender aproximadamente al 70% de la población, porcentaje que representa un incremento cercano al 30% respecto del año pasado. La funcionaria atribuyó este crecimiento, entre otros factores, al aumento de pacientes provenientes de otros subsistemas de salud.

"Hoy el sistema sanitario de Catamarca tiene que cubrir el 70% de la población con un incremento del 30% respecto al año pasado", expresó. Como consecuencia de este escenario, la ministra indicó que también se observa un aumento en las consultas ambulatorias y las prácticas quirúrgicas.

Estas variables, sostuvo, incrementan la presión sobre la capacidad operativa y financiera del sistema público provincial.

El esfuerzo presupuestario de la provincia

Consultada sobre el impacto económico que representa esta situación para las cuentas provinciales, Carrizo evitó precisar el monto total de recursos destinados al sistema sanitario.

No obstante, brindó un dato concreto referido al programa Incluir Salud. La ministra informó que durante el mes de marzo, la provincia destinó más de mil millones de pesos para atender urgencias y emergencias relacionadas con ese programa.

Aclaró además que esa cifra no contempla otros gastos vinculados con prestaciones que también son asumidas por el Estado provincial. Entre ellas mencionó la diálisis, transporte sanitario, medicamentos. Según explicó, estos costos continúan siendo afrontados por la provincia para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a los pacientes.