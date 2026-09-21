CATA celebra su primer aniversario con una experiencia inmersiva

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) celebrará su primer aniversario el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 20, con una propuesta especial que tendrá como eje la inauguración de la instalación de arte digital "CATA, territorio sensible".

La actividad se desarrollará en la sede ubicada en Sarmiento 613 y combinará distintas expresiones artísticas con recursos tecnológicos para construir una experiencia vinculada con el territorio y la identidad catamarqueña. La celebración comenzará en El Patio de las Palmeras, donde las autoridades ofrecerán las palabras de bienvenida y se dará inicio a una jornada que reunirá música, danza, imágenes, sonidos y tecnología.

Como parte de la apertura, se presentará además un espectáculo del estudio de malambo Chúcaros, dirigido por el campeón nacional de malambo Fernando Desanti. Para esta ocasión, el estudio preparó una muestra que combinará percusión, dinámica y fuerza, con un repertorio de malambo.

Luego de esta presentación llegará el momento central de la celebración: la inauguración de la muestra "CATA, territorio sensible", que estará ubicada en el segundo patio interno del edificio.

Un territorio para observar, recorrer y descubrir

La nueva instalación propone una aproximación al territorio catamarqueño a través de los sentidos. La iniciativa invita al público a observarlo, recorrerlo y descubrir las relaciones que lo atraviesan, utilizando el arte digital y la tecnología como herramientas para construir una mirada contemporánea sobre la identidad de Catamarca.

La propuesta audiovisual construye un paisaje inmersivo a partir de imágenes, texturas, formas y sonidos vinculados con la provincia. Estos elementos se integran en una experiencia que busca presentar al territorio desde diferentes dimensiones y establecer conexiones entre naturaleza, cultura e identidad.

En ese recorrido, naturaleza y cultura aparecen como partes de un mismo ecosistema, mientras que las herramientas tecnológicas permiten desarrollar una forma diferente de acercamiento a los elementos que forman parte del universo catamarqueño.

La instalación combina así arte digital y tecnología para abordar la identidad catamarqueña desde una perspectiva contemporánea, generando un espacio en el que los visitantes no solamente observan una obra, sino que pueden aproximarse al territorio mediante una experiencia sensorial.

Danza, movimiento y una puesta interdisciplinaria

La presentación de la instalación estará acompañada por un cuadro de danza de la Compañía, dirigido por la profesora Paula Novaro, con la asistencia de Juan Hernández Novaro y Micaela Reinoso.

La incorporación de la danza forma parte de una propuesta que busca reunir diferentes lenguajes artísticos alrededor de un mismo eje. De esta manera, la celebración del primer aniversario no se limitará a la presentación de una instalación audiovisual, sino que incorporará también expresiones vinculadas con el movimiento y la escena.

La jornada tendrá así diferentes momentos, desde las palabras de bienvenida y el espectáculo de malambo hasta la presentación de la instalación y el cuadro de danza, en una programación que articula arte tradicional, expresiones contemporáneas y tecnología.

Una experiencia interactiva para los más chicos

La propuesta tendrá además un capítulo especialmente pensado para el público infantil, que permitirá a los chicos participar activamente de la experiencia. En este segmento interactivo, los niños podrán crear y colorear su propio poncho. Posteriormente, ese diseño será transformado digitalmente para integrarse a una escena colectiva.

La actividad suma de esta manera una dimensión participativa a la instalación. El público infantil no solo tendrá la posibilidad de observar los contenidos de la muestra, sino también de intervenir en la construcción de una escena mediante una creación propia.

El poncho, incorporado a esta experiencia, se convierte en el punto de partida para una propuesta que combina creación, color y transformación digital, integrando el trabajo de los participantes a una composición colectiva.

Un año de encuentros en el edificio histórico

CATA fue inaugurado el 25 de septiembre de 2025 en el edificio histórico de la antigua Casa de Gobierno, que fue reconvertido en un espacio destinado al encuentro entre cultura, patrimonio, turismo y tecnología.

Durante su primer año de funcionamiento, el centro desarrolló una programación amplia y diversa, con actividades destinadas a distintos públicos y vinculadas con diferentes expresiones de la producción cultural. Entre las propuestas desarrolladas durante este período se incluyeron:

Ciclos de cine.

Conciertos.

Encuentros de coros.

Talleres.

Muestras.

Presentaciones de libros.

Charlas.

Actividades destinadas a distintos públicos.

A estas propuestas se sumaron actividades relacionadas con la literatura, la ciencia, el patrimonio y la producción cultural, ampliando los contenidos abordados durante el primer año de funcionamiento del espacio.

El centro también recibió durante este período a escuelas, instituciones, turistas y familias, que recorrieron el edificio y participaron de las distintas actividades desarrolladas. De esta manera, el primer año de CATA estuvo marcado por una programación que buscó reunir diferentes públicos y disciplinas alrededor de un espacio concebido para el encuentro entre cultura, patrimonio, turismo y tecnología.