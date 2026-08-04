Reconocimiento histórico: Cecilia Salman ganó el Premio Argentores 2026 por "Wachay"

El teatro de Catamarca alcanzó uno de los reconocimientos más importantes de los últimos años con la consagración de Cecilia Salman, quien obtuvo el Premio Argentores 2026 en la categoría Teatro para Adultos por su obra "Wachay".

La distinción fue anunciada por la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) al dar a conocer la nómina de ganadores de sus Premios 2026, que reconocen a las mejores producciones autorales estrenadas durante 2025 en las áreas de Teatro, Radio, Cine y Televisión.

El galardón representa un reconocimiento de alcance nacional no solo para la dramaturga y directora, sino también para toda la producción teatral de Catamarca, ya que Wachay fue desarrollada íntegramente en la provincia con un equipo artístico y técnico conformado por profesionales locales.

La obra fue escrita y dirigida por Cecilia Salman y realizada mediante una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes (TNC) y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, consolidándose como una de las propuestas teatrales más destacadas surgidas del interior del país.

El camino de "Wachay" hasta el Premio Argentores

Antes de su estreno, Wachay había sido seleccionada para integrar el programa "TNC Produce en el País", iniciativa del Teatro Nacional Cervantes destinada a impulsar el desarrollo del teatro federal más allá de la sede central ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de ese programa, durante abril de 2025 se realizó la convocatoria a audiciones para conformar el elenco que finalmente dio vida a la obra. Las actrices seleccionadas fueron:

Lucía Bolomo.

Patricia Medina.

Nadia Noce Romanutti.

Johana Aranda.

Sofía Sager Carreño.

El equipo artístico también contó con la participación del músico Francisco Santillán.

La conformación de un elenco integrado por artistas de Catamarca constituyó uno de los rasgos distintivos de la producción desde sus comienzos.

Un estreno que permaneció dos meses en cartel

La obra se estrenó el 8 de agosto de 2025 en el Complejo Cultural Urbano Girardi. Desde esa fecha permaneció en cartelera durante dos meses, con funciones hasta el 28 de septiembre.

Además del elenco, toda la estructura técnica que hizo posible el montaje fue integrada por profesionales catamarqueños. El proyecto reunió equipos locales en áreas fundamentales como:

Diseño de luces.

Sonido.

Vestuario.

Escenografía.

Producción.

Asistencia de dirección.

La participación íntegramente local de los equipos técnicos y artísticos representa uno de los aspectos más destacados del reconocimiento obtenido, ya que pone de relieve el desarrollo alcanzado por la escena teatral de la provincia.

Una historia inspirada en las leyendas del NOA

La propuesta artística de Wachay recupera diversas leyendas tradicionales del Noroeste Argentino para construir su relato. Entre ellas aparecen figuras emblemáticas como:

La Telesita.

La Kakuy.

El Alma Mula.

A partir de esos relatos populares, la obra narra la historia de un grupo de mujeres que conviven en el monte, abordando distintos ejes temáticos vinculados a:

La memoria.

La identidad.

Los cuerpos marcados por el pasado.

Estos elementos conforman el núcleo dramático de una propuesta que fue reconocida por Argentores como la mejor producción autoral en la categoría Teatro para Adultos.

La trayectoria de Cecilia Salman

Aunque nació en Frías, Santiago del Estero, Cecilia Salman reside desde hace varios años en Catamarca, donde desarrolla su actividad como dramaturga, directora teatral, docente y actriz.

El Premio Argentores se suma a otros reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera. Anteriormente, Wachay había sido distinguida en el Concurso Nacional de Obras de Teatro: Dramaturgias Escritas por Mujeres, organizado por el Instituto Nacional del Teatro, además de ser publicada por la editorial del organismo.

La autora también recibió otros premios por diferentes producciones. Entre ellos se destacan:

Shukraan , reconocida en el certamen Dramaturgias NOA en modo ASPO , organizado por el Instituto Nacional del Teatro.

, reconocida en el certamen , organizado por el Instituto Nacional del Teatro. Un tío sentido , también premiada en ese mismo certamen.

, también premiada en ese mismo certamen. Tamagotchi, distinguida como Mejor Relato Humorístico sobre Pandemia en el Concurso Literario Internacional de Relatos Alberto Cognigni.

Estos antecedentes consolidan una trayectoria que ahora suma uno de los máximos reconocimientos otorgados por Argentores.

Un premio compartido con grandes figuras nacionales

La edición 2026 de los Premios Argentores reunió entre sus ganadores a destacadas personalidades del ámbito artístico nacional. Dentro de la nómina de premiados aparecen, entre otros:

Lali Espósito , por la coreografía de su gira 2025.

, por la coreografía de su gira 2025. Dolores Fonzi .

. Laura Paredes .

. Agustina San Martín .

. Nicolás Britos , por el guion adaptado de Belén .

, por el guion adaptado de . Martín Pavlovsky , por la música original de Castelli, el rayo .

, por la música original de . Los equipos de guionistas de División Palermo 2 .

. Los equipos de guionistas de En el barro, dos de las series más vistas del último año.

Que Wachay, una producción realizada completamente en Catamarca, comparta este reconocimiento junto a obras y artistas de alcance nacional constituye uno de los aspectos más relevantes de la premiación.

La ceremonia de entrega

La entrega oficial de los Premios Argentores 2026 se llevará a cabo el próximo lunes 7 de septiembre, a las 18 horas.

El acto tendrá lugar en el Auditorio Gregorio de Laferrère de Argentores, ubicado en Pacheco de Melo 1820, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ceremonia se desarrollará en el marco de las actividades organizadas por el Día del Autor, fecha en la que Argentores distingue anualmente a las producciones más destacadas del ámbito artístico nacional.