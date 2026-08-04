Esto es frío: la Antártida registró -84.1 grados, la temperatura más baja del planeta en 14 años

La Antártida volvió a convertirse en el escenario del registro térmico más extremo del planeta. En pleno invierno austral, la estación científica Concordia alcanzó una temperatura de -84,1 °C, estableciendo el valor más bajo documentado en la Tierra en los últimos 14 años.

El registro fue obtenido el 18 de julio, cuando el termómetro descendió abruptamente en el interior del continente blanco, un fenómeno que llamó la atención incluso entre los investigadores acostumbrados a convivir con algunas de las condiciones climáticas más severas del mundo.

Aunque el planeta continúa atravesando un proceso de calentamiento sostenido, la Antártida volvió a demostrar que sigue siendo capaz de albergar episodios de frío extremo. Los especialistas aclararon que este tipo de eventos no contradice la tendencia global del clima, sino que forma parte de la compleja dinámica atmosférica característica de la región.

La estación Concordia, escenario del hallazgo

La medición fue realizada en la estación Concordia, una base científica ubicada en uno de los sectores más aislados del territorio antártico. En ese emplazamiento trabajan de manera conjunta instituciones científicas de Italia y Francia, cuyos equipos desarrollan investigaciones en un ambiente donde las temperaturas cercanas a los -80 °C forman parte de las condiciones habituales durante el invierno.

A pesar de esa realidad climática extrema, el registro obtenido a mediados de julio sorprendió incluso a quienes desarrollan sus tareas cotidianas en ese entorno.

El dato fue confirmado por el Instituto Polar Francés Paul-Émile Victor (IPEV) y el Programa Nacional Italiano de Investigación Antártica (PNRA), las dos instituciones responsables de la operación de la base, según informó la revista científica Live Science.

Una medición confirmada en dos oportunidades

El descenso extremo de la temperatura no fue un registro aislado. De acuerdo con la información difundida, la medición fue captada en dos ocasiones durante la misma mañana, con apenas unos minutos de diferencia.

Los registros fueron obtenidos exactamente a las 6:25 y a las 6:34, circunstancia que permitió confirmar la consistencia del valor observado y despertó un fuerte interés entre especialistas en meteorología y ciencias atmosféricas.

Además de representar la temperatura más baja registrada en el planeta desde 2012, el episodio también constituyó el registro más frío de los 16 años de historia de la estación Concordia, lo que le otorgó un significado adicional para la comunidad científica dedicada al estudio del continente antártico.

Las condiciones que favorecen temperaturas extremas

Los investigadores explicaron que la ubicación geográfica de la estación resulta determinante para comprender por qué pueden alcanzarse valores tan bajos. La base se encuentra situada a más de 3.000 metros de altura, sobre una extensa capa de hielo y a casi mil kilómetros del litoral antártico, una combinación de factores que favorece la formación de temperaturas excepcionalmente bajas.

Según explicó Gabriele Carugati, coordinador italiano de la estación y responsable del PNRA en Concordia, durante el invierno austral confluyen condiciones atmosféricas muy particulares.

"Durante el invierno, no hay luz solar durante meses, la atmósfera es extremadamente seca y estable, y bajo cielos despejados el calor se escapa continuamente hacia el espacio porque no hay nubes que lo retengan", señaló en declaraciones recogidas por Live Science.

Ese proceso de pérdida constante de energía permite que las temperaturas desciendan hasta niveles que prácticamente no tienen comparación en el resto del planeta.

Cerca del récord histórico de la base

Aunque el valor de -84,1 °C representa una marca extraordinaria, no constituye el récord absoluto de la estación. Los registros históricos muestran que las temperaturas en Concordia suelen descender por debajo de los -80 °C durante esta época del año.

El nuevo registro quedó muy próximo al mínimo histórico de la base, que fue de -84,7 °C, alcanzado durante el invierno de 2010, según el Observatorio Meteorológico y Climatológico Antártico Italiano. La cercanía entre ambos valores refleja la intensidad del episodio registrado este año y explica el interés que generó entre la comunidad científica.

Un fenómeno que no contradice el calentamiento global

A pesar del impacto que provoca conocer una temperatura tan extrema, los investigadores remarcaron que este episodio no representa una evidencia en contra del calentamiento global. Los especialistas explicaron que los registros puntuales de frío intenso pueden producirse incluso en un contexto donde la temperatura media del planeta continúa aumentando.

Según indicaron, el comportamiento climático de la Antártida depende de una combinación compleja de factores, entre ellos:

La circulación del aire.

La elevada altitud del continente.

La ausencia de radiación solar durante el invierno austral.

Las condiciones del hielo.

Precisamente por esa interacción de variables, sostienen que un episodio aislado de temperaturas extremadamente bajas no modifica las conclusiones alcanzadas sobre la evolución del clima global.