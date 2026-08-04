El Poncho Audiovisual consolidó su quinta edición con producciones catamarqueñas

La 5° edición del Poncho Audiovisual concluyó una nueva participación en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, reafirmando su lugar como uno de los espacios dedicados a la difusión y el encuentro en torno a la producción audiovisual local y nacional.

Durante nueve jornadas, el Espacio Bicentenario del Predio Ferial recibió a cientos de espectadores, quienes participaron de una programación integrada por proyecciones cinematográficas, charlas, encuentros con realizadores y diversas propuestas culturales. El ciclo estuvo atravesado por los conceptos de memoria histórica y memoria ancestral, ejes que dieron identidad a las distintas actividades desarrolladas.

La propuesta reunió un buen marco de público y ofreció espacios destinados tanto a la exhibición de producciones audiovisuales como al intercambio entre realizadores, artistas y asistentes. Las diferentes actividades invitaron a reflexionar, emocionarse y celebrar la producción audiovisual, generando instancias de diálogo en torno a las obras presentadas.

La animación, lo más convocantes

Entre las actividades que despertaron mayor interés se destacó la charla "Animadoras argentinas en tus series favoritas: Detrás de escena de Helluva Boss y Efectos Colaterales", que reunió a una gran cantidad de público interesado en conocer el trabajo desarrollado dentro de la industria de la animación.

La actividad contó con la participación de Matilda Segura y de la animadora catamarqueña Mariana Díaz, quienes compartieron sus experiencias profesionales, explicaron sus procesos creativos y brindaron herramientas y consejos dirigidos a quienes buscan iniciar su camino dentro del sector de la animación.

El encuentro también tuvo la presencia de Ezequiel Dalinger, productor del festival Anima Latina, quien respondió consultas de los asistentes e intercambió experiencias con el público, enriqueciendo el espacio de formación y diálogo que caracterizó a esta propuesta.

Los estrenos locales con lugar protagónico

La producción audiovisual catamarqueña volvió a tener una participación destacada dentro del ciclo mediante la presentación de dos estrenos que convocaron a salas completas. El público acompañó la proyección del cortometraje "La enredadera que trepa la araucaria", dirigido por Julieta Seco, y del documental "Antes de morir prefiero la muerte", realizado por Malena Chabrol.

Tras su exhibición, el documental de Malena Chabrol recibió la Declaración de Interés Parlamentario otorgada por la Legislatura de Catamarca y la Declaración de Interés Cultural por parte del Concejo Deliberante de la Capital, reconocimientos concedidos en mérito a su aporte artístico y cultural.

Estos estrenos reflejaron el protagonismo de la producción audiovisual realizada en la provincia dentro de la programación del Poncho Audiovisual.

El cine para reflexionar sobre la historia

La sección "El Cine es Memoria" constituyó otro de los ejes centrales de la programación. En ese espacio fueron proyectados los documentales "1982" y "Diciembre", del realizador Lucas Gallo, cuyas funciones concluyeron con valiosos intercambios entre los realizadores y el público.

Las proyecciones generaron espacios de reflexión sobre dos acontecimientos que marcaron la historia reciente del país: la Guerra de Malvinas y la crisis de diciembre de 2001, promoviendo el diálogo y el intercambio de miradas entre quienes participaron de cada función. La memoria también estuvo presente en la muestra periodística y fotográfica "Porfolio de la Memoria", resultado de un trabajo conjunto entre la Hemeroteca Municipal y la Dirección de Desarrollo Cultural, con montaje realizado por Gabriela Brouwer.

Instalada en el hall del Espacio Bicentenario, la muestra reunió tapas de diarios locales y fotografías inéditas de Catamarca correspondientes al período comprendido entre 1976 y 1983, invitando al público a compartir recuerdos, anécdotas y reconstruir colectivamente parte de la memoria reciente de la provincia.

Propuestas que ampliaron el lenguaje audiovisual

La programación también incorporó experiencias que exploraron nuevas formas de expresión artística. Entre ellas sobresalió "Un bar de lágrimas", propuesta desarrollada por el grupo La Dulcera Teatro junto al realizador Fabricio Diaco.

La obra convocó a una sala colmada mediante una experiencia que fusionó cine y teatro, culminando con música en vivo, una charla y un espacio de baile compartido con el público.

Por otra parte, la sección Terror en el Valle volvió a consolidarse como una de las propuestas más convocantes del ciclo. En ese marco fue proyectado el cortometraje catamarqueño "Nicasio en la Oscuridad", realizado por Diego Yapur y Bruno Carabajal, junto con un adelanto de su próximo trabajo, despertando un marcado entusiasmo entre los asistentes.

A esta programación se sumó la Muestra Federal de Cine de Terror, integrada por cortometrajes provenientes de los festivales Buenos Aires Rojo Sangre, Oberá Nocturna, Terror Córdoba, Merlo Sangriento y Nieve Roja, que reunió durante las últimas jornadas a numerosos seguidores del cine fantástico, la ciencia ficción y el terror.

Un cierre acompañado por autoridades

La última jornada del Poncho Audiovisual contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y de la exdiputada nacional Silvana Ginocchio, quienes recorrieron el Espacio Bicentenario y acompañaron las distintas actividades desarrolladas durante el cierre del ciclo.

La quinta edición concluyó con una programación que despertó risas, lágrimas, reflexión y sorpresa, reafirmando el valor del cine como herramienta para preservar la memoria, fortalecer la identidad y generar encuentros entre realizadores y espectadores.