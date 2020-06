Catamarca, ahora la única provincia libre de Covid-19, tras el primer positivo de Formosa

Tras la confirmación del primer caso positivo en Formosa, Catamarca pasa a ser la única provincia sin casos de Covid-19 a nivel país. La novedad se conoció ayer a la tarde, tras confirmarse que de un grupo de 38 personas provenientes de Buenos Aires, que habían llegado a la capital formoseña, uno de ellos resultó positivo en sus análisis. Se trata de una mujer que viajó acompañada por esposo e hijo, quienes dieron negativo.

Únicos

En este marco, la información vertida por el COE unas horas antes revierte particular valor. Recordemos que en la jornada del lunes, ya se había informado que 27 muestras habían dado negativo y hoy, nuevamente, el comité de emergencia emitió un comunicado. “Hasta las 14 horas de este martes (por ayer), no se detectaron casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca. El Ministerio de Salud confirmó que hoy, 15 muestras arrojaron resultados negativos para COVID-19”, señala el parte.

La recomendación de las autoridades de cumplir el aislamiento preventivo para evitar contagios, ahora, en este punto de la cuarentena, adquiere otra significación.

Y será en este marco que hoy, el COE, en conferencia de prensa, anuncie las nuevas habilitaciones y cómo se transitará la nueva etapa del distanciamiento social, en una provincia que pasa ahora a ser una isla en el mapa del país.

Conferencia

Durante la mañana de hoy, está previsto que el COE anuncie las nuevas habilitaciones. Aparentemente, se apuntará a exceptuar a escuelas de fútbol, complejos deportivos y moteles.

“Esta semana, vamos a empezar a trabajar con los nuevos requisitos en cuanto a las habilitaciones que permite el decreto presidencial”, así lo aseguró el vocero del COE, Hernán Martel, en una entrevista con la TV Pública de Catamarca.

Vale mencionar, que desde hace semanas, el COE no emite nuevas excepciones y que lo último fue el permiso para las diferentes actividades comerciales, deportivas y recreativas. Estas habían sido producto de largos reclamos y hasta ahora, se desarrollan con normalidad.

Esta última apertura reahabilitó las economías de los pequeños comercios y, sobre todo, en el sector gastronómico, en riesgo.