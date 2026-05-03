Andropausia: el fenómeno silencioso que impacta en los hombres y ya no es tabú

La andropausia es un fenómeno que afecta a muchos hombres, pero del que se habla poco. A diferencia de la menopausia femenina, no todos la padecen y, según los especialistas, es un cuadro que puede ser subsanable. Sin embargo, su bajo nivel de exposición pública la mantiene en un lugar marginal dentro del debate sobre la salud.

En este contexto, una serie de ficción recién estrenada, "El resto bien", funciona como disparador para abordar el tema. La producción, protagonizada por Benjamín Vicuña, expone con tono de comedia dramática cómo esta condición puede afectar la vida cotidiana, la salud y la estabilidad emocional de quienes la atraviesan.

Ariel: el espejo de una crisis

El personaje central de la serie es Ariel, un hombre que acaba de cumplir 50 años y que arrastra una vida marcada por la hipocondría. Su percepción del cuerpo se vuelve obsesiva: se observa en el espejo en busca de defectos, revisa su espalda buscando manchas y se palpa el abdomen intentando detectar algún bulto.

A pesar de asistir al gimnasio, siente falta de energía. Su entrenadora le señala cambios físicos, mientras él experimenta síntomas como sofocones hormonales y sudoración excesiva. Sin saberlo, Ariel padece andropausia.

En la trama, una médica interpretada por Andrea Frigerio le diagnostica sin rodeos: "Tenés los síntomas de una andropausia galopante". A partir de ese momento, el personaje entra en un proceso de revisión personal atravesado por un contexto familiar complejo: dos ex mujeres, hijos adolescentes, gemelos bebés, mascotas y padres mayores.

Qué es la andropausia y a quiénes afecta

El doctor Mariano Cohen, jefe de andrología del Hospital de Clínicas y al frente del Centro Argentino de Urología, define la andropausia como la caída del deseo sexual asociada a la disminución de la testosterona.

Los datos sobre su incidencia son precisos:

Entre los 40 y 60 años , la padece el 7% de la población masculina mundial

, la padece el Entre los 60 y 80 años , el porcentaje asciende al 21%

, el porcentaje asciende al A partir de los 80 años, alcanza al 35% de los hombres

El especialista enfatiza que no es correcto compararla con la menopausia femenina. Mientras que esta última es un proceso universal y clínicamente evidente, la andropausia no afecta a todos los hombres y puede tratarse.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre que mide los niveles de testosterona. Los parámetros considerados normales se ubican entre 350 y 800 ng/dl. Cuando los valores descienden por debajo de los 300 ng/dl, se establece el diagnóstico de andropausia.

En cuanto al tratamiento, Cohen detalla que existen alternativas eficaces tales como dosis diarias de testosterona en gel y aplicaciones inyectables trimestrales.

Además, advierte que muchos pacientes confunden la condición con disfunción sexual. En ese sentido, aclara que el uso de medicamentos como el viagra ofrece una solución momentánea, pero no aborda la causa de fondo.

Síntomas y señales de alerta

La andropausia presenta una serie de manifestaciones que pueden afectar distintos aspectos de la vida:

Disminución del deseo sexual (libido)

Sofocones y cambios hormonales

Desgano, apatía y falta de energía

Retraso en el crecimiento del vello, como la barba

Problemas óseos, como osteoporosis

Cohen también señala que algunos hombres consultan por cambios en sus hábitos, como la menor frecuencia al afeitarse, lo que puede estar vinculado a la disminución hormonal.

Estrés, mitos y confusiones

Uno de los puntos clave que subraya el especialista es que el estrés no está vinculado directamente a la andropausia, ya que se trata de un fenómeno estrictamente hormonal. El estrés puede generar otros efectos, pero no explica la caída sostenida del deseo sexual.

Asimismo, desarma la idea de que la pérdida de libido sea necesariamente permanente. En situaciones de estrés, puede haber una disminución temporal, pero el deseo suele recuperarse.

El peso del mandato cultural

Desde el campo de la salud mental, la endocrinóloga, psiquiatra y psicoanalista María Teresa Calabrese destaca que la andropausia es un tema poco difundido culturalmente y que rara vez aparece en los espacios terapéuticos. Según explica, existe un fuerte mandato que impone al hombre la obligación de ser fuerte, viril y autosuficiente, lo que dificulta la expresión de vulnerabilidad. Esta presión social contribuye a que muchos hombres no consulten o incluso nieguen los síntomas.

En la misma línea, la psicóloga y docente Marina Halperin señala que el problema está atravesado por la vergüenza y la autocrítica, lo que retrasa la búsqueda de ayuda profesional.

Impacto en la autoestima y la identidad

La andropausia no solo tiene consecuencias físicas, sino también emocionales. Halperin remarca que genera cambios en la autoimagen y en la forma en que el hombre se percibe a sí mismo, lo que puede derivar en:

Baja autoestima

Inseguridad

Ansiedad y angustia

Estos factores, sumados a la dificultad para hablar del tema, refuerzan el carácter silencioso de la condición.

La importancia de visibilizar

Tanto Calabrese como Halperin coinciden en la necesidad de abordar la andropausia con responsabilidad, ética e información basada en evidencia. Advierten que, ante la falta de voces autorizadas, proliferan discursos sin fundamento que incluso promueven tratamientos inadecuados.

En este escenario, la aparición de producciones como "El resto bien" adquiere relevancia. La serie no solo pone en escena un tema poco tratado, sino que también contribuye a desmitificar estereotipos y a generar un espacio de identificación.

El propio Vicuña reconoce que su personaje le permitió conectar con aspectos personales, al punto de experimentar cambios físicos durante el rodaje, como el aumento de peso. Además, sostiene que existe un mito en torno a que a los hombres no les afecta el paso del tiempo, algo que considera falso.