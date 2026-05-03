Parques Nacionales abre concurso para 40 guardaparques: requisitos, formación y condiciones

Con el objetivo de incorporar nuevos recursos humanos, la Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una convocatoria para sumar 40 guardaparques nacionales, en un proceso que estará abierto entre el 12 de mayo y el 2 de junio. La iniciativa busca cubrir cargos vacantes y financiados dentro de la Planta Permanente, bajo la Categoría Guardaparque GT-2, en el marco de un esquema orientado a fortalecer las tareas de conservación y turismo en las áreas protegidas.

Según explicó Sergio Álvarez, presidente de la APN, esta convocatoria forma parte de un proceso más amplio de incorporación de personal técnico específico para tareas de campo, vinculadas tanto al cuidado ambiental como a la atención de visitantes. En ese sentido, el rol de los guardaparques se posiciona como un componente central dentro del funcionamiento del sistema.

Formación obligatoria

Los postulantes que resulten admitidos deberán completar un curso de formación inicial de un año en Embalse, provincia de Córdoba, donde funciona un centro de capacitación en Áreas Protegidas. Durante ese período, los seleccionados residirán en el lugar y tendrán todos los gastos cubiertos, lo que forma parte de la estructura del programa de formación.

Una vez aprobado el curso, los nuevos guardaparques recibirán su uniforme definitivo y serán asignados a un destino dentro de las 55 áreas protegidas que integran el sistema nacional. Este aspecto implica que los agentes podrán desempeñarse en distintos puntos del país, incluyendo entornos remotos y de difícil acceso.

Álvarez destacó la importancia de esta función al señalar que cada guardaparque es, al mismo tiempo, un anfitrión para el visitante y un vecino para el poblador local, además de cumplir un rol esencial como custodio del legado del Perito Francisco Moreno, basado en el principio de "conocer para cuidar y proteger para las futuras generaciones".

Un perfil técnico con exigencias físicas

El proceso de selección establece una serie de requisitos excluyentes, orientados a garantizar un perfil técnico y operativo adecuado para el trabajo en terreno. Entre las condiciones se destacan:

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado

Tener entre 18 y 34 años al momento de la postulación

al momento de la postulación Contar con título terciario o universitario de pregrado , con una duración no inferior a dos años, vinculado a la función

, con una duración no inferior a dos años, vinculado a la función Aprobar todas las etapas del proceso de selección establecidas en el convenio colectivo del sector

Desde la APN se enfatiza que el guardaparque técnico debe estar preparado para realizar múltiples tareas, entre ellas:

Control y vigilancia en áreas protegidas

Fiscalización de actividades

Atención y asistencia a visitantes y residentes

Participación en proyectos de investigación y monitoreo ambiental

Acciones de extensión y educación ambiental

Estas funciones requieren no solo formación académica, sino también capacidad física y adaptación a ambientes agrestes.

Etapas del proceso de selección

El concurso contempla un procedimiento riguroso que combina evaluación de antecedentes, exámenes teóricos y pruebas físicas. Según explicó Gabriel Brizuela, veedor del concurso y guardaparque en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, el proceso comienza con una selección basada en antecedentes académicos y experiencia.

Entre los antecedentes valorados se incluyen:

Voluntariados en parques nacionales o áreas protegidas

Cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar

Capacitación en incendios forestales

Experiencia en rescate en aguas abiertas o en montaña

Formación en socorrismo

Tras esta etapa, los postulantes deben aprobar un examen teórico y luego enfrentar una instancia de evaluación física que incluye:

Test de Navette

Test de Cooper

Ejercicios de aptitud física general

Prueba de natación, de carácter exigente y excluyente

Quienes superen estas instancias avanzarán a entrevistas con personal de Parques Nacionales y a una evaluación psicológica.

Incorporación progresiva

Los seleccionados se integrarán al sistema federal de áreas protegidas a partir del próximo año. Además, participarán de una segunda etapa de formación, que incluye traslados recurrentes a distintos parques nacionales, con el objetivo de ampliar su experiencia en diversos ambientes y realidades.

Este esquema busca consolidar una formación integral, combinando teoría, práctica y adaptación a distintos contextos territoriales.

Un sistema con necesidades estructurales

Desde el propio cuerpo de guardaparques, la convocatoria fue recibida como una señal positiva, aunque insuficiente frente a las necesidades existentes. Luciano Sánchez señaló que actualmente hay alrededor de 580 guardaparques nacionales, un número que se encuentra muy por debajo de una dotación óptima.

En la misma línea, Brizuela advirtió que la incorporación de 40 agentes resulta limitada frente a las 55 áreas protegidas, lo que evidencia una distribución ajustada de recursos humanos.

Condiciones laborales y contexto presupuestario

En términos salariales, los nuevos ingresos se ubicarán en la categoría inicial GT-2. Según detalló Brizuela, el esquema salarial presenta variaciones según la región, debido a un adicional por zona desfavorable, que puede oscilar entre el 0% y el 85%.

Los valores estimados son:

Sueldo básico inicial: $590.000

$590.000 Sueldo en mano en región Centro: $780.000

$780.000 Sueldo en regiones patagónicas y limítrofes del norte: hasta $1,2 millones

A este escenario se suma un contexto marcado por restricciones presupuestarias. Brizuela señaló que los parques cuentan con un presupuesto congelado desde hace al menos un año, lo que limita la operatividad. Además, indicó que los salarios de los guardaparques están virtualmente congelados desde hace dos años.

Desde el Cuerpo de Delegados de ATE Parques Nacionales se viene advirtiendo desde 2024 sobre la falta de personal y el paulatino vaciamiento de áreas, en un contexto atravesado por despidos, jubilaciones y una política de congelamiento salarial.