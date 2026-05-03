Domingo ventoso: así va a estar el clima en Catamarca

Arrancó mayo y el clima se perfila frío por las mañanas y agradable durante el resto del día, y así se repetirá por lo menos en lo que resta de la semana. En el caso de este domingo, este se perfila como una jornada estable y con predominio del viento Norte, que marcará el pulso de las condiciones meteorológicas.

Durante la madrugada, el escenario estuvo marcado por una mínima de 11 grados y ya el Innombrable marcando presencia desde el Norte con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Ya por la mañana, el cielo se presentará despejado, con un leve ascenso de la temperatura hasta los 16 grados. El viento se intensificará, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, pero ya sin registro de ráfagas significativas para este tramo del día.

En horas de la tarde, se espera el pico térmico de la jornada, con una máxima de 23 grados. Las condiciones continuarán ventosas, con viento del mismo sector y la misma intensidad y ráfagas nuevamente intensas, que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo presentará algunas nubes, aunque sin riesgo de precipitaciones. La temperatura descenderá a los 15 grados, mientras que el viento disminuirá su intensidad, con valores estimados entre 7 y 12 km/h, siempre soplando desde el Norte.

En síntesis, el domingo se desarrollará sin sobresaltos en materia climática, con estabilidad, amplitud térmica moderada y un denominador común: el viento persistente del norte.

