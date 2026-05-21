Cuál es el "asesino silencioso" que afecta a uno de cada tres argentinos

La hipertensión arterial (HTA) se consolidó como uno de los principales desafíos sanitarios de la región y del país. De alta prevalencia y con una evolución silenciosa, esta enfermedad se transformó en un factor crítico de salud pública debido a su estrecha relación con las patologías cardiovasculares, la principal causa de muerte en América. Según los datos difundidos en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial y a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la HTA representa más del 50% de estos casos.

La enfermedad se define como el aumento sostenido de la presión arterial por encima de los valores normales. Se considera hipertensión cuando los registros son iguales o superiores a 140 mmHg de presión sistólica y/o 90 mmHg de presión diastólica. Aunque el concepto parece sencillo desde el punto de vista médico, el verdadero problema radica en que millones de personas conviven con esta condición sin saberlo.

En Argentina, las cifras reflejan la magnitud del fenómeno: 1 de cada 3 personas padece hipertensión arterial, pero la mitad desconoce su condición y apenas 1 de cada 4 logra mantenerla controlada. La ausencia de síntomas en la mayoría de los casos y su progresión silenciosa convierten a la HTA en una amenaza difícil de detectar sin controles médicos regulares.

Una enfermedad silenciosa que avanza sin señales

Los especialistas coinciden en que uno de los mayores peligros de la hipertensión arterial es justamente su capacidad para desarrollarse sin manifestaciones evidentes.

"La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa que puede pasar desapercibida durante años. Por eso, el control periódico y la detección temprana son fundamentales para prevenir complicaciones cardiovasculares graves", explicó Miguel Schiavone, jefe de la Unidad de Hipertensión Arterial, Cardiometabolismo y Dislipemia del Hospital Británico de Buenos Aires.

En el ámbito médico, la HTA es conocida como el "asesino silencioso", una denominación que resume el impacto de una enfermedad que puede generar daños severos mientras el paciente continúa con una vida aparentemente normal.

"Se trata de una enfermedad crónica que afecta a uno de cada tres adultos, caracterizada por un aumento persistente de la presión con la que la sangre circula por las arterias. El gran desafío para la salud pública es que, en la gran mayoría de los casos, la presión alta no duele, no marea ni genera molestias evidentes; el cuerpo se adapta a niveles peligrosos mientras el daño ocurre de forma invisible", aseguró el Dr. Marcelo Cáncer, cardiólogo de Ospedyc.

Cuando la presión arterial alcanza o supera los 140/90 mmHg, el sistema cardiovascular comienza a trabajar bajo un nivel de estrés permanente. Sin embargo, esa sobrecarga suele desarrollarse sin señales de alarma claras. Esa falta de síntomas es, según los especialistas, una de las principales razones por las que muchas personas postergan los controles médicos bajo la idea equivocada de que sentirse bien equivale a estar sano.

La medicina, no obstante, sostiene una postura contundente: la ausencia de síntomas no garantiza un buen estado de salud. En numerosos casos, las primeras manifestaciones físicas aparecen recién cuando el daño en órganos vitales ya es avanzado o incluso irreversible.

Consecuencias severas y riesgo de daño irreversible

El impacto de no tratar la hipertensión a tiempo puede ser devastador. El Dr. Marcelo Cáncer advirtió que una presión arterial sin control incrementa de manera drástica las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), con secuelas neurológicas capaces de modificar la calidad de vida de forma permanente.

Además, el corazón también resulta afectado por el esfuerzo constante al que se ve sometido. Esa sobrecarga favorece la obstrucción de las arterias coronarias y puede derivar en infartos. A esto se suma el deterioro progresivo de los riñones, que en casos avanzados puede desembocar en insuficiencia renal y requerir tratamientos de diálisis.

La hipertensión también compromete otros órganos y estructuras fundamentales del organismo, entre ellos:

La visión

La salud de la arteria aorta

La función renal

El sistema cardiovascular en general

El carácter progresivo de la enfermedad y la falta de síntomas visibles convierten a la prevención en una herramienta indispensable.

El control periódico como herramienta de prevención

Frente a este escenario, los especialistas remarcan la necesidad de incorporar el control de la presión arterial como un hábito cotidiano de cuidado de la salud.

"Medirse la presión es un procedimiento rápido, indoloro y accesible en cualquier centro de salud o farmacia. Son apenas cinco minutos que funcionan como una herramienta de prevención fundamental: detectar el problema a tiempo permite regular los valores y evitar complicaciones fatales", explicó el Dr. Cáncer.

La recomendación alcanza a todos los adultos a partir de los 18 años, aunque existen grupos que requieren controles más frecuentes debido a la presencia de factores de riesgo adicionales.

Entre esos factores se encuentran:

Antecedentes familiares

Sobrepeso

Diabetes

Colesterol elevado

Hábito de fumar

A ellos se suman otros elementos asociados al estilo de vida actual, identificados por los especialistas como potenciadores del riesgo cardiovascular:

Sedentarismo

Tabaquismo

Mala calidad del sueño

Estrés crónico

Exceso de sal en la dieta

Consumo de alimentos ultraprocesados

Obesidad

Los niveles elevados de presión arterial incrementan el riesgo de sufrir eventos graves como:

Accidente cerebrovascular (ACV)

Infarto agudo de miocardio

Enfermedad renal

Hábitos saludables y medición correcta en el hogar

La detección temprana aparece como una de las estrategias más eficaces para reducir el impacto de la hipertensión arterial. En ese sentido, los especialistas destacan que el registro correcto de la presión arterial constituye el método más simple y efectivo de diagnóstico.

Las recomendaciones para sostener una vida saludable incluyen:

Reducir el consumo de sal

Priorizar una alimentación rica en frutas, verduras y fibras

Realizar actividad física regularmente

Mantener un peso saludable

Sostener una rutina de sueño adecuada

Controlar la presión arterial de forma periódica

Registrar los valores para el seguimiento médico

También se brindaron indicaciones específicas para quienes realizan controles en sus hogares. Para una medición adecuada, se recomienda:

Utilizar un tensiómetro validado

Realizar la medición en reposo

Mantener el brazo a la altura del corazón

Efectuar al menos dos mediciones para obtener un promedio correcto

"En definitiva, no se trata de esperar a tener un síntoma para actuar, sino de entender que un simple chequeo periódico es la diferencia entre prevenir un evento cardiovascular o llegar tarde a su tratamiento", concluyó el Dr. Marcelo Cáncer.