Se armó el festival en El Patio con el Dúo Coplanacu y Sele Vera

La programación artística de El Patio del Poncho sumará una de sus noches más esperadas el próximo viernes 24 de julio con la presentación del Dúo Coplanacu y de Sele Vera y Los Pampas, dos propuestas que representan distintas generaciones y formas de vivir el folklore argentino.

El espacio, que se consolidó como uno de los sectores más elegidos por el público dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, volverá a reunir espectáculos gratuitos y propuestas musicales pensadas para compartir en comunidad. La jornada combinará chacareras, zambas, música campera y un fuerte clima festivalero, en una programación que pondrá en escena tanto a referentes históricos del folklore popular argentino como a nuevas expresiones que vienen creciendo dentro de la música nacional.

Con acceso libre y gratuito, El Patio volverá a convocar a familias, grupos de amigos y público de distintas edades que cada año eligen este espacio como punto de encuentro durante la fiesta mayor de los catamarqueños.

Coplanacu y cuatro décadas de historia festivalera

El Dúo Coplanacu llegará nuevamente al Poncho con una propuesta profundamente ligada a las raíces folclóricas y al espíritu peñero que lo convirtió en uno de los grupos más representativos del cancionero popular argentino.

Integrado por Roberto Cantos y Julio Paz, el dúo lleva cuarenta años recorriendo escenarios de todo el país desde aquel primer encuentro artístico producido en Córdoba en 1985.

La esencia de Coplanacu continúa vinculada al encuentro comunitario que se genera alrededor de la música popular. Sus espectáculos combinan clásicos del folklore argentino con la energía de las peñas y la emoción compartida del canto y el baile colectivo. Cada presentación del dúo mantiene ese clima de celebración que caracteriza su vínculo con el público y que logró sostenerse intacto a lo largo del tiempo.

El vínculo especial entre Coplanacu y Catamarca

La relación del Dúo Coplanacu con Catamarca y con la Fiesta del Poncho ocupa un lugar destacado dentro de la historia artística del grupo. El festival fue escenario de numerosos encuentros entre Roberto Cantos, Julio Paz y el público catamarqueño, fortaleciendo con los años un vínculo atravesado por el afecto, la identidad cultural y la música del norte argentino.

La presencia del dúo en esta nueva edición vuelve a reafirmar esa conexión histórica con una provincia donde el espíritu peñero y la celebración folclórica forman parte central de la identidad cultural.

La expectativa por su presentación se sostiene precisamente en esa capacidad del grupo para transformar cada recital en una experiencia colectiva donde la música se comparte desde la cercanía y la participación popular.

Sele Vera y Los Pampas: juventud y folklore

La jornada del viernes también contará con la presencia de Sele Vera y Los Pampas, una de las propuestas jóvenes que logró mayor repercusión dentro de la escena folklórica nacional en los últimos años.

Oriundos de Bariloche, los músicos construyeron un proyecto artístico que combina folklore, música campera y una fuerte identidad vinculada a las tradiciones del sur argentino.

El grupo está liderado por Sele Vera y desde 2021 viene recorriendo distintos escenarios y festivales del país, consolidando un crecimiento sostenido dentro del circuito folklórico.

En ese camino participaron de importantes encuentros nacionales, entre ellos el Festival de Jesús María, Festival de Diamante y presentación en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

La propuesta artística del grupo se caracteriza por una impronta difícil de encasillar dentro de un único género musical, aspecto que les permitió conectar especialmente con nuevas generaciones.

Tradición y nuevas generaciones

Uno de los rasgos distintivos de Sele Vera y Los Pampas es la manera en que incorporan elementos tradicionales dentro de una estética cercana a públicos jóvenes. Vestidos con bombachas de campo, sombreros y alpargatas, los integrantes del grupo sostienen viva la esencia de las tradiciones camperas en cada presentación, generando espectáculos con fuerte impronta festiva y popular.

La combinación entre folklore, identidad regional y una puesta cercana permitió que sus canciones y su estilo lograran una importante identificación con nuevas audiencias que encontraron en el grupo una manera distinta de acercarse a la música popular argentina.

La participación de Sele Vera y Los Pampas en El Patio del Poncho suma así una propuesta que dialoga entre tradición y renovación dentro del folklore contemporáneo.