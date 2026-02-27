Catamarca articula estrategias para reforzar el cuidado integral en las escuelas

Con el objetivo de fortalecer las políticas integradas de cuidado entre las áreas de Salud y Educación, se llevó a cabo una reunión de trabajo orientada a dar una respuesta activa a las necesidades de atención de niñas, niños y adolescentes en edad escolar. La instancia de articulación buscó consolidar acciones conjuntas que permitan impulsar estrategias de prevención de enfermedades y promoción de la salud dentro del ámbito educativo.

El encuentro se enmarca en la necesidad de profundizar la coordinación intersectorial para garantizar que el paso por la escuela no solo esté asociado a la trayectoria pedagógica, sino también al acceso efectivo a controles y cuidados sanitarios. En este sentido, la articulación entre ambas carteras se plantea como un eje estratégico para ampliar la cobertura y asegurar intervenciones oportunas.

PROSANE: alcance y objetivos del programa

En el centro de esta política se encuentra el Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE), una herramienta diseñada para abordar de manera sistemática la salud de la población estudiantil. El programa está destinado a estudiantes de:

Nivel inicial: sala de 4 años.

Nivel primario: 1° y 6° grado.

Nivel secundario: 2° y 4° año.

Su implementación alcanza a escuelas públicas y privadas de toda la provincia, consolidando una cobertura amplia que busca garantizar igualdad de oportunidades en el acceso al sistema sanitario.

La finalidad central del PROSANE es identificar el estado de salud de las cohortes seleccionadas mediante la realización de un Control Integral de Salud (CIS). Este procedimiento no se limita a una evaluación diagnóstica, sino que contempla el seguimiento y la resolución de las problemáticas detectadas, promoviendo un abordaje continuo y articulado.

El Control Integral de Salud como herramienta clave

El Control Integral de Salud (CIS) constituye el núcleo operativo del programa. A través de esta instancia se garantiza no solo la detección temprana de posibles afecciones, sino también la vinculación efectiva de los estudiantes con el sistema sanitario.

El CIS contempla:

Evaluación clínica.

Evaluación odontológica.

Evaluación oftalmológica.

Evaluación fonoaudiológica.

Control del carné de vacunación.

Aplicación de dosis pendientes, en caso de corresponder.

De esta manera, el programa no solo releva el estado general de salud, sino que interviene activamente para completar esquemas de vacunación y orientar tratamientos o derivaciones cuando se detectan necesidades específicas.

Registro e integración de la información sanitaria

La información relevada durante el Control Integral de Salud se registra en la Planilla de Control Integral de Salud, un instrumento que permite sistematizar los datos obtenidos en cada evaluación. Posteriormente, estos datos son cargados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA), fortaleciendo la integración de la información a nivel provincial.

Este procedimiento no solo posibilita el seguimiento individual de cada estudiante, sino que también contribuye a la planificación sanitaria, al ofrecer datos consolidados que permiten identificar tendencias, necesidades recurrentes y áreas prioritarias de intervención.

La utilización del SISA como plataforma de carga y análisis de información refuerza el enfoque de gestión basada en evidencia, al integrar los registros en un sistema que facilita la toma de decisiones y la asignación de recursos.

La articulación entre Salud y Educación, con el PROSANE como herramienta operativa, consolida una estrategia orientada a garantizar el cuidado integral de niñas, niños y adolescentes. A través del Control Integral de Salud, la accesibilidad al Primer Nivel de Atención, la coordinación con niveles de mayor complejidad y la integración de datos en el SISA, se configura un esquema que combina prevención, detección temprana y planificación sanitaria, con el ámbito escolar como espacio privilegiado para el despliegue de políticas públicas de cuidado.