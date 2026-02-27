Es viernes y así va a estar el tiempo en Catamarca

Comienza a llegar el final de la semana y el clima se presentará inestable, con un inicio de jornada marcado por tormentas fuertes durante la madrugada en el interior y el registro de una mínima de 18 grados.

Por la mañana, en el Valle Central y alrededores, continuarán las condiciones inestables con tormentas aisladas, según el Servicio Meteorológico Nacional. La probabilidad para este horario es de hasta un 40%. Además la temperatura ascenderá hasta los 23 grados, con vientos del Norte que soplarán entre 23 y 31 km/h.

Durante la tarde se espera una mejora en las condiciones generales. El cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones bajará al 0-10 por ciento. La temperatura alcanzará los 28 grados, convirtiéndose en la marca máxima de la jornada. El viento rotará al Noreste y se mantendrá entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche persistirá el cielo mayormente nublado y una temperatura en torno a los 23 grados. El viento se mantendrá del mismo sector pero disminuirá su intensidad y se ubicará entre 13 y 22 km/h.

De este modo, el día mostrará un escenario de inestabilidad en las primeras horas, seguido de una mejora paulatina y condiciones mayormente nubladas hacia el cierre de la jornada.

