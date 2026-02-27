Convocan a cantantes para homenajear al Beato Esquiú en el Bicentenario de su natalicio

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica lanzó una convocatoria destinada a cantantes y coreutas que deseen participar de un homenaje musical en honor a la figura del fraile catamarqueño.

La iniciativa invita a voces masculinas y femeninas mayores de 21 años que cuenten con experiencia coral o trayectoria como solistas y que dispongan de tiempo para participar activamente de los ensayos programados en el marco de esta conmemoración histórica.

Un homenaje en el Bicentenario

La convocatoria se inscribe dentro de un calendario especial de actividades organizadas con motivo del Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, una fecha de profunda significación para la comunidad catamarqueña y para la Iglesia local.

El homenaje musical proyectado busca reunir a cantantes y coreutas con formación y compromiso artístico, con el objetivo de ofrecer una propuesta coral acorde a la magnitud de la celebración. La invitación no solo está orientada a intérpretes con experiencia en coros, sino también a quienes se desempeñen como solistas y deseen integrarse a una formación colectiva para esta ocasión especial.

Requisitos y condiciones de participación

Desde el Santuario Catedral se detallaron los principales criterios para quienes aspiren a integrar el homenaje:

Ser mayor de 21 años.

Contar con experiencia coral o solista.

Tener disponibilidad para participar de los ensayos.

La convocatoria está abierta tanto a voces masculinas como femeninas, sin distinción de registro, en función de conformar un conjunto coral equilibrado que pueda abordar el repertorio previsto para las celebraciones.

El énfasis en la experiencia previa responde a la necesidad de garantizar un nivel interpretativo acorde a la solemnidad del acontecimiento, en un contexto litúrgico y cultural de relevancia.

Plazos de inscripción y vías de contacto

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 3 de marzo. Las personas interesadas podrán solicitar mayor información y formalizar su intención de participar a través de dos canales:

Envío de correo electrónico a: [email protected].

Consulta presencial en la Secretaría de la Catedral.

De esta manera, el Santuario Catedral centraliza la organización de las voces convocadas y coordinará posteriormente los ensayos necesarios para la preparación del homenaje.