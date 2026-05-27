Catamarca busca transformar su potencial agrícola en resultados concretos

La presencia de la provincia de Catamarca en el Congreso Maizar 2026 volvió a poner en escena el papel estratégico que ocupa el sector agroindustrial en el desarrollo económico regional y nacional. El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Los Altos, Raúl Barot, y la diputada Paola Fedeli, participó este miércoles de la apertura del Congreso Maizar, realizado en la ciudad de Buenos Aires, donde confluyeron los principales actores vinculados a la producción de maíz y sorgo de todo el país.

El encuentro reúne a productores, empresarios y representantes de toda la cadena de producción de cereales de la Argentina, consolidándose como uno de los espacios más relevantes para debatir el presente y el futuro de una actividad considerada clave para la economía nacional. La edición 2026 del congreso se desarrolla en el complejo Goldcenter y tiene como lema central "Del potencial a los resultados", una consigna que atraviesa buena parte de los debates vinculados a la competitividad, la inversión y el agregado de valor en origen.

Un espacio estratégico para la cadena del maíz y el sorgo

El Congreso Maizar es organizado por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino, entidad que nuclea a los distintos sectores ligados a la producción de maíz y sorgo. La convocatoria incluye referentes de la producción, la industria, el financiamiento, el comercio, la ciencia y el sector público, con el objetivo de construir consensos y definir condiciones concretas para impulsar la competitividad de la cadena agroindustrial.

En esta edición, el eje principal está puesto en la transformación de la capacidad productiva del sector en resultados tangibles. Entre los objetivos planteados aparecen:

Mayor inversión productiva

Incremento de la eficiencia operativa

Generación de empleo de calidad

Transformación en origen

Construcción de una hoja de ruta compartida para el sector

La discusión adquiere especial relevancia para provincias con fuerte perfil agrícola y productivo, como Catamarca, donde el crecimiento del cinturón productivo provincial aparece directamente vinculado a los desafíos de innovación, desarrollo tecnológico y expansión de la actividad agroindustrial.

Catamarca y el impulso al clúster semillero

Uno de los puntos destacados durante el encuentro fue el reconocimiento al posicionamiento alcanzado por Catamarca dentro del sector semillero nacional. En el marco de los debates sobre desarrollo productivo y agregado de valor, se remarcó que la provincia fue la primera jurisdicción del país en sancionar una Ley Provincial de Clúster Semillero.

Esa decisión permitió consolidar a Catamarca como la principal productora de semillas tropicales de la Argentina, un dato que cobra relevancia en un escenario donde la competitividad agrícola depende cada vez más de la innovación genética, la planificación productiva y la articulación entre el sector público y privado.

La referencia al clúster semillero no solo expone una política pública provincial, sino también una estrategia de posicionamiento dentro de la cadena agroindustrial nacional. El desarrollo de semillas tropicales representa un componente central para determinadas regiones productivas y refuerza la búsqueda de diversificación económica y fortalecimiento de las economías regionales.

El mensaje de Maizar: evitar el desperdicio de oportunidades

Durante el discurso de apertura, el presidente de Maizar, Federico Zerboni, planteó una reflexión sobre el escenario argentino y el aprovechamiento de sus ventajas competitivas.

"El mundo está acostumbrado a vernos desperdiciar oportunidades como si no las viéramos o no las valoráramos", expresó Zerboni ante los asistentes al congreso, en una intervención donde también subrayó que la Argentina cuenta con recursos y ventajas estratégicas vinculadas a la abundancia de agua, energía y condiciones climáticas favorables.

La definición sintetizó uno de los principales debates que atraviesan al sector agroindustrial: cómo transformar las capacidades naturales y productivas del país en resultados sostenibles, inversión concreta y crecimiento económico. En ese marco, el lema del congreso adquiere una dimensión práctica orientada a dejar atrás diagnósticos y avanzar hacia mecanismos que permitan convertir el potencial productivo en desarrollo efectivo.

Una agenda que involucra a las provincias productivas

La participación de las autoridades catamarqueñas en el Congreso Maizar también se inscribe dentro de una agenda más amplia vinculada al fortalecimiento de la producción agrícola provincial. Los desafíos planteados en el encuentro —competitividad, eficiencia, inversión y generación de empleo— impactan directamente sobre las economías regionales y sobre la capacidad de las provincias para ampliar su matriz productiva.

El caso de Catamarca aparece especialmente ligado al crecimiento del cinturón productivo provincial y al desarrollo de actividades vinculadas al sector semillero. En ese contexto, la presencia institucional en uno de los principales foros de la agroindustria argentina representa además una señal de acompañamiento político a una actividad considerada estratégica.

El Congreso MAIZAR 2026 se consolida así como un ámbito de articulación entre el sector privado, el ámbito científico, la industria y el Estado, con el objetivo de debatir herramientas y políticas que permitan fortalecer una de las cadenas productivas más importantes de la Argentina.