El "San Juan Bautista" conformó su Comité de Bioética para fortalecer la atención de los pacientes

El Hospital Interzonal Hospital San Juan Bautista avanzó en la conformación de su Comité de Bioética, una estructura institucional orientada a fortalecer la reflexión ética dentro del ámbito sanitario y consolidar una atención centrada en la dignidad, la autonomía y los derechos de los pacientes.

La creación de este comité representa un paso significativo dentro de la organización hospitalaria, ya que incorpora un ámbito específico destinado a analizar situaciones complejas vinculadas tanto a la práctica clínica como a la investigación, promoviendo además la construcción de consensos y el acompañamiento profesional en procesos de alta sensibilidad.

Desde la institución destacaron que el nuevo espacio tendrá un carácter multidisciplinario y buscará integrar distintas miradas profesionales para abordar los desafíos éticos que atraviesan cotidianamente los equipos de salud.

El Comité de Bioética fue concebido como una herramienta de apoyo institucional destinada no solo al personal sanitario, sino también a pacientes y familiares, con el objetivo de brindar orientación y acompañamiento frente a dilemas vinculados a la atención médica.

Una mirada centrada en la dignidad y los derechos

La conformación del comité se inscribe dentro de una política institucional enfocada en fortalecer una atención sanitaria más humana, justa y respetuosa. Según señalaron desde el hospital, el propósito es consolidar una cultura hospitalaria basada en principios éticos y en decisiones clínicas responsables.

En ese marco, el Comité tendrá entre sus principales funciones:

Asesorar y orientar al personal de salud, pacientes y familiares ante dilemas bioéticos.

al personal de salud, pacientes y familiares ante dilemas bioéticos. Fomentar la reflexión interdisciplinaria dentro de la institución.

dentro de la institución. Contribuir a la elaboración de protocolos institucionales con enfoque ético.

con enfoque ético. Promover instancias permanentes de capacitación en bioética.

en bioética. Evaluar éticamente investigaciones desarrolladas en el ámbito hospitalario.

desarrolladas en el ámbito hospitalario. Analizar casos clínicos complejos .

. Impulsar políticas institucionales orientadas a fortalecer una atención más humana y respetuosa.

La iniciativa busca además generar herramientas de acompañamiento para los equipos médicos y profesionales que diariamente deben enfrentar situaciones sensibles vinculadas con decisiones terapéuticas, tratamientos, autonomía de los pacientes y procesos de atención que requieren abordajes integrales.

Un comité multidisciplinario

Uno de los aspectos destacados de la conformación del Comité de Bioética es su integración multidisciplinaria. El espacio quedó conformado por profesionales de distintas áreas de la salud y del ámbito jurídico, lo que permitirá ampliar las perspectivas de análisis y enriquecer la construcción de consensos.

La estructura quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Rubén Orquera.

Dr. Rubén Orquera. Secretario: Dr. Abog. Oscar Navarro.

Como vocales fueron designados:

Lic. Daniel Barrionuevo.

Lic. Laura Arce.

Dra. Ángeles Tapia Moreno.

Dra. Ana Carolina Yapur.

Dra. María Edith Cordero.

Odont. Julio Díaz.

Lic. Gustavo Pisani.

Lic. Karen Olmos.

Lic. Gladys Ramos.

Dra. Abog. Karina Gramajo.

La amplitud de perfiles incorporados al comité responde a la necesidad de abordar los desafíos bioéticos desde diferentes disciplinas, contemplando no solo los aspectos médicos, sino también las dimensiones jurídicas, sociales y humanas involucradas en la atención sanitaria.

Humanización de la atención

Desde el Hospital San Juan Bautista remarcaron que la conformación del Comité permitirá avanzar hacia una atención más integral, fortaleciendo el acompañamiento tanto de los pacientes como de sus familias durante procesos complejos o de gran sensibilidad. Asimismo, señalaron que el espacio servirá como instancia de apoyo para los profesionales de la salud, especialmente en situaciones que requieren análisis éticos y toma de decisiones interdisciplinarias.

La creación del comité también apunta a consolidar mecanismos institucionales que permitan fortalecer la calidad de la atención y promover prácticas sanitarias basadas en el respeto por la autonomía y la dignidad de las personas.

En esa línea, desde la institución definieron a la bioética como un eje fundamental dentro del trabajo cotidiano del sistema sanitario. "La bioética es una brújula que guía nuestra labor diaria, asegurando una atención integral y respetuosa de cada persona", señalaron desde el Comité.