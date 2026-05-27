Sin tabaco: Salud alerta sobre el avance de los vapeadores en jóvenes

El Ministerio de Salud de Catamarca llevará adelante este viernes 29 de mayo una serie de actividades públicas e institucionales en el marco de las acciones previas por el Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora oficialmente cada 31 de mayo. La propuesta incluirá actividades recreativas, espacios de integración y acciones de concientización destinadas especialmente a jóvenes, niños y comunidades educativas.

La jornada será coordinada por los programas de salud locales y tendrá como eje central la visibilización de los riesgos asociados al tabaquismo, el impacto ambiental de los residuos derivados de la industria tabacalera y la promoción de hábitos saludables dentro de una perspectiva inclusiva que contempla también la participación de personas con discapacidad.

Las actividades comenzarán a las 9:00 en el Polideportivo Capital, donde se desarrollará la primera instancia recreativa y de integración. Posteriormente, entre las 9:00 y las 12:00, los asistentes se trasladarán hacia el sector del podio del Parque Adán Quiroga, espacio en el que se realizará una plantación simbólica de árboles.

Durante esa actividad, estudiantes y participantes dejarán mensajes reflexivos vinculados con la preservación del aire, la tierra y el agua frente a los desechos contaminantes generados por la industria tabacalera. La iniciativa apunta además a generar conciencia ambiental y promover el compromiso comunitario respecto al cuidado del entorno.

Participación estudiantil y espacios de prevención

La propuesta contará con la participación de estudiantes de distintas escuelas y buscará generar ámbitos de interacción y prevención sobre el consumo de productos vinculados al tabaco y la nicotina. Desde la organización remarcaron que el objetivo principal es fortalecer las tareas de sensibilización en edades tempranas, especialmente frente al crecimiento del consumo de nuevos dispositivos electrónicos entre adolescentes.

Según indicó Mariné Rearte durante la conferencia de presentación, el lema impulsado este año por la Organización Mundial de la Salud es "Desenmascaremos su atractivo", una consigna orientada a exponer las estrategias de comercialización utilizadas por las empresas tabacaleras para captar consumidores jóvenes.

"La OMS sigue proponiendo este lema porque las tabacaleras siguen llamando la atención de los chicos y aprovechando el desconocimiento que existe detrás de estos productos", afirmó. En ese sentido, las autoridades sanitarias señalaron que muchas de las campañas de promoción de estos dispositivos apelan a diseños llamativos, sabores atractivos y mecanismos de consumo que generan una falsa percepción de menor riesgo.

Preocupación por el crecimiento del uso de vapeadores

Uno de los principales focos de preocupación planteados durante la conferencia fue el aumento del consumo de vapeadores y bolsitas de nicotina entre adolescentes. Las autoridades advirtieron que estos productos, conocidos como "pouch" o "EINUC", presentan una creciente circulación entre jóvenes y estudiantes.

Rearte explicó que estos dispositivos contienen "sales de nicotina y sustancias químicas" y alertó sobre los elevados niveles de nicotina que pueden llegar a contener algunos productos. "Estos productos se van a vender como un caramelo en los negocios y nosotros tenemos que promover la conciencia y trabajar para que se regulen los marcos legales", expresó.

Entre los datos expuestos durante la presentación, se destacó que algunos vapeadores pueden contener entre:

20 y 40 miligramos de nicotina .

. Sustancias químicas asociadas a daños respiratorios.

Componentes vinculados a patologías pulmonares.

La referente sanitaria remarcó además que existen estudios científicos que ya comprobaron daños asociados al uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Entre las patologías mencionadas se encuentran enfermedades respiratorias y cuadros como EVALI, vinculados específicamente al consumo de estos dispositivos.

El debate por la legislación provincial

Otro de los puntos centrales abordados durante la conferencia fue la necesidad de actualizar la legislación provincial relacionada con el control del tabaco y los nuevos dispositivos electrónicos. Rearte consideró que la Ley Provincial 5223 presenta "muchos vacíos legales" y sostuvo que resulta necesario avanzar en una regulación específica para vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros productos derivados de la nicotina.

"Tenemos que hacer que nuestra provincia sea superadora y ejemplificadora, controlar estos productos y evitar que queden a libre exposición de nuestros jóvenes", señaló. La preocupación de las autoridades sanitarias se profundiza debido a que el acceso a estos dispositivos ya fue detectado dentro de establecimientos educativos de la provincia.

"Hay colegios que nos llaman para realizar concientización porque los chicos llevan estos productos y los usan dentro de la escuela", indicó Rearte. La situación encendió alertas dentro del sistema educativo y sanitario debido al incremento de casos vinculados al consumo en edades cada vez más tempranas.

El rol de las familias y el impacto del humo ajeno

Desde la organización juvenil "Aire Joven", que trabaja conjuntamente con el área de Salud, también manifestaron preocupación por la naturalización del consumo de vapeadores entre adolescentes.

Según señalaron, muchos jóvenes utilizan estos dispositivos como parte de una moda o como mecanismo de pertenencia social dentro de determinados grupos. En ese contexto, Rearte advirtió que en algunos casos son los propios adultos quienes terminan facilitando el acceso a estos productos, muchas veces por desconocimiento de sus efectos nocivos.

"Muchas veces escuchamos a padres decir 'prefiero que fume un vaper y no un cigarrillo', sin saber el daño que esto puede ocasionar", manifestó.

Finalmente, la referente recordó la importancia de proteger también a los fumadores pasivos y cuestionó la falta de espacios completamente libres de humo dentro de la provincia.

"El fumador de segunda mano es el más perjudicado porque inhala sustancias de manera involuntaria", concluyó. La jornada organizada por el Ministerio de Salud buscará así no solo promover hábitos saludables, sino también abrir un debate social sobre el avance de nuevos dispositivos de nicotina, la necesidad de fortalecer los controles y el papel que cumplen las familias, las escuelas y la comunidad en la prevención del consumo entre jóvenes.