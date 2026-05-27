Vuelve el "Marcatón al Poncho" con descuentos del 30% en entradas, gastronomía y más

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, junto al Banco Nación, confirmó la edición 2026 del programa de beneficios denominado "Marcatón al Poncho", una propuesta que volverá a ofrecer descuentos y facilidades de pago durante la realización de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La iniciativa apunta a fortalecer el movimiento económico generado alrededor del evento cultural más importante de la provincia y beneficiar tanto a turistas como a consumidores locales. El acuerdo contempla promociones en distintos rubros vinculados directamente con la fiesta, incluyendo entradas para espectáculos, compras de artesanías y productos regionales, además del sector gastronómico.

La medida también busca potenciar la actividad de artesanos, productores y emprendedores que participan cada año del tradicional encuentro cultural que se desarrolla en el Predio Ferial Catamarca.

Descuentos del 30% y financiación

Según se informó oficialmente, todas las promociones estarán disponibles exclusivamente para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Banco Nación. Los beneficios podrán utilizarse tanto con tarjetas físicas como mediante pagos realizados a través de la billetera digital de la entidad bancaria.

El programa ofrecerá un descuento general del 30% en los distintos rubros adheridos, acompañado en algunos casos por opciones de financiación en cuotas sin interés.

La propuesta se presenta como una herramienta destinada a incentivar el consumo durante los días de la fiesta y facilitar el acceso del público a los distintos productos y servicios ofrecidos dentro del evento.

Beneficios para las entradas del Escenario Mayor y el Poncho Sunset

Uno de los principales atractivos del programa estará vinculado a la compra de entradas para los espectáculos musicales y artísticos. Las entradas correspondientes al Escenario Mayor y al Poncho Sunset contarán con:

30% de descuento

Sin tope de reintegro

Hasta 3 cuotas sin interés

Los beneficios estarán habilitados tanto para compras online como presenciales. En el caso de las operaciones digitales, las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma universotickets.com.

Por otra parte, las compras presenciales se realizarán únicamente entre el 17 y el 26 de julio en las boleterías del Estadio Bicentenario. La propuesta busca facilitar el acceso del público a los espectáculos centrales de la fiesta, uno de los principales convocantes del evento cultural.

Artesanías, productos regionales e indumentaria

Otro de los ejes centrales del "Marcatón al Poncho" estará orientado al fortalecimiento del sector artesanal y comercial que participa en la exposición. Durante los días de la fiesta, del 17 al 26 de julio, los visitantes podrán acceder a:

30% de descuento

Sin tope de reintegro

Hasta 6 cuotas sin interés

La promoción alcanzará a stands y comercios adheridos ubicados dentro del Predio Ferial Catamarca.

El beneficio abarcará:

Productos regionales

Artesanías

Indumentaria

La medida aparece como un impulso directo para los emprendedores y productores locales que encuentran en la Fiesta del Poncho uno de los espacios comerciales y de difusión cultural más importantes del año.

Promociones para el sector gastronómico

El programa también incluirá beneficios especiales para el sector gastronómico que funcionará dentro del predio ferial durante la celebración. Los espacios adheridos, entre ellos food trucks y bares, ofrecerán:

30% de descuento

Sin tope de reintegro

En este caso, el beneficio será válido para pagos realizados en una sola cuota. La propuesta busca incentivar el consumo gastronómico dentro de la fiesta y acompañar la actividad de los distintos emprendimientos que forman parte de la oferta culinaria del evento.

Una apuesta al movimiento económico y turístico

La reedición del "Marcatón al Poncho" se enmarca dentro de una estrategia orientada a fortalecer el impacto económico y turístico de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Cada edición del evento moviliza a miles de personas y genera una importante actividad vinculada al turismo, la gastronomía, el comercio y la producción artesanal. El acompañamiento del Banco Nación mediante descuentos y financiación aparece como una herramienta destinada a ampliar las posibilidades de consumo durante el desarrollo de la fiesta.

Al mismo tiempo, el programa busca consolidar el rol del Poncho como un espacio de promoción cultural y económica para distintos sectores productivos de Catamarca.