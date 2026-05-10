Catamarca celebra el bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú con actos en El Suncho

Con la presencia de sacerdotes, religiosos, devotos y peregrinos, la comunidad católica se prepara para celebrar el bicentenario del nacimiento del Mamerto Esquiú en el paraje El Suncho, departamento La Paz, en la provincia de Catamarca.

La actividad es organizada por la Parroquia San Roque de Recreo en el marco del Año Jubilar Diocesano, cuyo lema es: "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad". La celebración tendrá lugar este lunes 11 de mayo, fecha de su fiesta litúrgica.

En la jurisdicción parroquial se viene rezando la novena, al igual que en los templos del territorio diocesano, destacando las distintas facetas y ámbitos en los que el beato se desempeñó con humildad y espíritu de servicio.

Programa de actividades

El acto central se desarrollará en El Suncho con el siguiente cronograma: