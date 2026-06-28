El Colegio de Ciencias Biológicas eligió a sus nuevas autoridades

El Colegio Profesional de Ciencias Biológicas celebró este sábado 27 de junio las elecciones para renovar su Comisión Directiva, en una jornada que fue calificada como doblemente especial para los profesionales de la región al coincidir con la conmemoración del Día del Biólogo.

El acto eleccionario contó con una importante participación de los socios y marcó el inicio de una nueva etapa para la institución, que reúne actualmente a 195 colegiados. Con la renovación de sus autoridades, el Colegio reafirmó su papel en la defensa del ejercicio profesional y en el cuidado del medio ambiente.

Como resultado del proceso electoral, fue elegida como presidenta la Mgter. Virginia Córdoba, quien encabezará la nueva conducción junto a un equipo integrado por profesionales de destacada trayectoria.

Una institución con 195 colegiados

Durante la jornada electoral, desde la entidad destacaron el crecimiento y la consolidación del Colegio Profesional de Ciencias Biológicas, cuya matrícula alcanza actualmente a 195 colegiados.

Ese número representa a una comunidad integrada por investigadores, docentes, consultores ambientales y especialistas, quienes desarrollan diariamente distintas tareas aportando sus conocimientos técnicos para el crecimiento sostenible de la sociedad.

Según señalaron desde la institución, la importante participación registrada durante los comicios constituye una muestra del sentido de pertenencia de los matriculados y del interés por continuar fortaleciendo la jerarquía de la profesión. Asimismo, remarcaron que el Colegio no solo cumple funciones como organismo regulador, sino que también desempeña un rol vinculado al desarrollo científico y social.

El papel de los biólogos

En el marco de la renovación institucional, desde el Colegio Profesional de Ciencias Biológicas expresaron una reflexión sobre la actualidad de la profesión y el escenario en el que desarrollan sus actividades los profesionales del sector.

Desde la entidad señalaron que "en tiempos donde la conservación de la biodiversidad, la salud pública, el cambio climático y la biotecnología ocupan el centro del debate global, el papel de los biólogos es más crucial que nunca".

En ese mismo sentido, indicaron que el Colegio Profesional no solo actúa como un ente regulador encargado de garantizar la excelencia y la ética en el ejercicio profesional, sino que además constituye un motor de desarrollo científico y social.

Estas definiciones fueron difundidas durante una jornada que combinó el proceso democrático interno con la celebración del Día del Biólogo.

La nueva Comisión Directiva

La lista elegida quedó conformada por los siguientes profesionales:

Presidenta: Mgter. Virginia Córdoba.

Mgter. Virginia Córdoba. Vicepresidente: Silvio Casimiro.

Silvio Casimiro. Secretario General: Ismael Lencina.

Ismael Lencina. Tesorero: Gonzalo Morales.

Gonzalo Morales. Vocal Titular 1°: Antonela Ottero.

Antonela Ottero. Vocal Titular 2°: Anabella Ahumada.

Anabella Ahumada. Vocal Suplente 1°: Daniela Leal.

Daniela Leal. Vocal Suplente 2°: Emanuel Díaz Pacheco.

La nueva conducción tendrá a su cargo el inicio de una etapa que, según adelantó la propia gestión, estará orientada hacia distintos objetivos institucionales vinculados con el fortalecimiento del Colegio y de la profesión.

El Órgano de Fiscalización

Junto con la renovación de la Comisión Directiva también quedó conformado el Órgano de Fiscalización, integrado por representantes que asumirán funciones específicas dentro de la estructura institucional. La conformación es la siguiente:

Revisor de Cuentas: Noelia Cisneros.

Noelia Cisneros. Tribunal de Ética - Miembros Titulares: Eugenia Segura. Bernardo Parizek. Lorena Luna.

Tribunal de Ética - Miembros Suplentes: Marta Cañas. Luis Barrionuevo Cabur.



La designación de estas autoridades completa la nueva estructura de conducción surgida del proceso electoral desarrollado el sábado 27 de junio.

Los ejes de la nueva gestión

Tras conocerse el resultado de la elección, desde la nueva conducción anticiparon cuáles serán las principales líneas de trabajo que impulsarán durante su gestión. Entre los objetivos anunciados figuran:

La modernización del Colegio Profesional.

La defensa de las incumbencias profesionales.

La creación de nuevos lazos con la comunidad.

El fortalecimiento de vínculos con otras instituciones científicas.

Estos ejes fueron planteados como prioridades para la etapa que comienza luego de la renovación de autoridades.

Con la elección de Virginia Córdoba como presidenta y la conformación de una nueva Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización, el Colegio Profesional de Ciencias Biológicas inició un nuevo período institucional en una jornada marcada por la participación de los matriculados y por la celebración del Día del Biólogo. La entidad, integrada actualmente por 195 colegiados, renovó sus autoridades con el objetivo de continuar fortaleciendo el ejercicio profesional, consolidar el desarrollo científico y avanzar en una agenda enfocada en la modernización institucional, la defensa de las incumbencias profesionales y la construcción de nuevos vínculos con la comunidad y otras institucione