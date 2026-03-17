Catamarca celebra el Día del Artesano con una jornada integral en el CATA

En el marco del Día Internacional del Artesano, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección de Artesanías, organiza una jornada especial en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). La propuesta se desarrollará el jueves 19 de marzo con una agenda extendida, en dos franjas horarias: de 9 a 14 y de 15 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre artesanos y comunidad, donde se pongan en valor los saberes tradicionales y se promueva el contacto directo con el público. A través de una programación que combina exhibición, formación y demostración, la jornada apunta a consolidar la visibilidad de las expresiones artesanales que forman parte de la identidad cultural catamarqueña.

Feria artesanal

Uno de los ejes centrales será la feria artesanal, que se instalará en las galerías del segundo patio del CATA. Allí, alrededor de 14 artesanos y artesanas exhibirán y comercializarán sus producciones, representando una amplia variedad de rubros:

Madera

Textil

Cerámica

Cuchillería

Fibra vegetal

Joyería

Productos regionales

La feria no solo permitirá acceder a piezas únicas, sino también conocer de primera mano los procesos, técnicas y materiales que intervienen en cada creación. El objetivo es acercar al público a las distintas expresiones de la artesanía local y reconocer el valor del trabajo manual como patrimonio cultural.

Formación y primer acercamiento a la cerámica

La jornada también incluirá una propuesta formativa orientada a quienes deseen iniciarse en el mundo de la artesanía. Desde las 9 horas, la artesana Estela Moreno dictará un taller de modelado en arcilla roja en el espacio CATA Lab.

La actividad propone una consigna accesible: modelar un mate o pequeño recipiente incorporando un rostro en relieve, como una primera aproximación al trabajo escultórico. Durante el taller, los participantes podrán explorar:

Técnicas básicas de modelado

Conceptos de forma y volumen

Introducción al lenguaje escultórico

El taller está diseñado para quienes buscan un primer contacto con la cerámica, priorizando la experimentación y el aprendizaje práctico. Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al número +54 9 3834 99-2825.

Oficios en vivo: transmisión de saberes tradicionales

A lo largo de toda la jornada, el público podrá presenciar demostraciones en vivo de tres oficios artesanales, una instancia clave para comprender los procesos productivos y el conocimiento que cada disciplina implica.

Trabajo en madera por la mañana

Entre las 9 y las 14 horas, en el centro del segundo patio, el artesano Gerardo Quijano realizará una demostración de trabajo en madera. Durante su intervención, exhibirá la elaboración de:

Bateas

Cucharas

Piezas utilitarias

Todo ello mediante técnicas tradicionales de carpintería artesanal. Con más de 20 años de trayectoria, Quijano es un referente en la producción de muebles de campo de estilo rústico, estrechamente vinculados al ámbito rural.

Cestería en simbol por la tarde

En el turno vespertino, de 15 a 20 horas, el artesano Solano Condori protagonizará una demostración de cestería en simbol en el mismo espacio. Su propuesta permitirá observar:

El proceso de preparación de la fibra

Las técnicas de tejido

La elaboración de canastos y piezas tradicionales

Esta actividad pone en relieve un oficio ancestral que combina destreza manual y conocimiento del entorno natural.

Tejido en telar en simultáneo

De manera simultánea, en el CATA Lab, la artesana textil Fernanda Di Natale trabajará en telar en vivo, mostrando el proceso de tejido y explicando la construcción de guardas y diseños propios de la tradición textil.

Su intervención permitirá comprender cómo se estructuran las piezas textiles desde su base, revelando la complejidad técnica y estética de este oficio.

Un espacio de encuentro entre tradición y comunidad

La jornada organizada en el CATA se presenta como una instancia integral que articula exhibición, formación y transmisión de saberes, consolidando un espacio donde la artesanía se experimenta en todas sus dimensiones.

Con actividades gratuitas y abiertas a todo público, la propuesta no solo celebra el Día Internacional del Artesano, sino que también refuerza el vínculo entre los creadores locales y la comunidad, promoviendo el reconocimiento de un sector que forma parte esencial del entramado cultural de Catamarca.