Catamarca celebrará la Semana de los Museos con arte, historia y música

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, desarrollará una amplia agenda de actividades culturales y artísticas destinadas al público catamarqueño en distintos museos y espacios culturales provinciales.

La programación se extenderá desde el lunes 18 hasta el sábado 23 de mayo y contará con entrada libre y gratuita en todas las jornadas. La propuesta reunirá exposiciones de artes visuales, homenajes históricos y conciertos musicales que atravesarán distintas etapas y expresiones de la cultura regional y latinoamericana.

La Semana de los Museos se plantea como un espacio de encuentro entre la comunidad y el patrimonio cultural, con actividades distribuidas en diferentes sedes y con la participación de artistas, historiadores, músicos y referentes culturales.

El inicio con el 3° Salón Regional de Artes Visuales

La agenda comenzará oficialmente el lunes 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, con la inauguración del 3° Salón Regional de Artes Visuales de Catamarca.

La actividad se desarrollará a las 19 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, ubicado en San Martín 316, y marcará la apertura formal de la semana cultural organizada por el área de Gestión Cultural. La muestra reunirá las 40 obras seleccionadas entre un total de 212 postulaciones provenientes de distintos puntos del NOA. Además de las piezas elegidas para integrar el salón, se exhibirán también las tres obras ganadoras del certamen.

La exposición permitirá visibilizar producciones artísticas de toda la región y consolidará al museo como uno de los espacios centrales de la agenda cultural prevista para la semana.

Entre los principales datos del salón se destacan:

Inauguración: lunes 18 de mayo.

lunes 18 de mayo. Horario: 19 horas.

19 horas. Lugar: Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela.

Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela. Dirección: San Martín 316.

San Martín 316. Obras seleccionadas: 40.

40. Cantidad de postulaciones recibidas: 212 provenientes del NOA.

Un homenaje a Octaviano Navarro

La programación continuará el viernes 22 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533, donde se realizará un homenaje especial por los 200 años de Octaviano Navarro. La actividad propone un recorrido por la memoria y el legado de quien fuera gobernador de Catamarca y una figura destacada de la historia política y militar de la provincia.

La velada comenzará con una charla del profesor Carlos Carabajal, quien abordará aspectos vinculados a la vida y trayectoria de Octaviano Navarro.

Sin embargo, uno de los momentos centrales de la noche será el estreno de un audiovisual dedicado a la Marcha al General Octaviano Navarro, una composición musical que regresa a la memoria de los catamarqueños después de más de un siglo. La pieza fue compuesta originalmente para banda militar por el músico italiano Ángel Spadini, quien junto a su hermano Cayetano dirigió la primera Academia Musical de Catamarca.

Además, Ángel Spadini fue nombrado en 1857 director de la Banda del Ejército por el propio Navarro, de quien también era maestro. La tradición oral sostiene que la marcha fue ejecutada de manera triunfal durante la Batalla de El Manantial de 1861, en Tucumán, cuando las fuerzas de Navarro vencieron a las tropas liberales.

También se recuerda que esa misma banda interpretaba la pieza todas las tardes frente a la residencia del General en la plaza principal. En esta nueva presentación, la obra regresará en su versión para piano a cuatro manos, escrita por el propio Spadini e interpretada por las concertistas:

María Julia Muñoz

Cecilia Argañaraz

Música barroca y diálogo cultural para el cierre

La Semana de los Museos finalizará el sábado 23 de mayo a las 20 horas en CATA, ubicado en Sarmiento 613, con la presentación de la Compañía de Música Barroca La Follia, proveniente de Tucumán.

Será la primera actuación del ensamble en la provincia de Catamarca. La agrupación fue fundada en 2015 por el clavecinista Guido Nazar y llegará en el marco de su Gira Regional 2026.

La compañía presentará el programa Entre dos álamos verdes: Ecos de Ultramar, definido como un recorrido musical de cinco siglos que reconstruye el diálogo cultural entre Europa y América.

El espectáculo incluirá danzas, canciones y piezas instrumentales correspondientes al Renacimiento y al Barroco, con un repertorio basado en fuentes históricas españolas y latinoamericanas de los siglos XVI al XVIII.

La propuesta artística refleja el proceso de mestizaje cultural entre tradiciones europeas, africanas e indígenas que dio origen a algunas de las expresiones musicales más representativas de la identidad regional.