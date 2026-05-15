Científicos evalúan si el ratón transmisor de hantavirus se encuentra en Ushuaia

Las autoridades sanitarias y científicas de Argentina iniciarán la próxima semana una investigación en Ushuaia para determinar si el ratón transmisor del hantavirus se encuentra presente en la ciudad más austral del país. El operativo se desarrollará luego del brote detectado en el crucero MV Hondius, embarcación que zarpó desde el puerto fueguino el pasado 1 de abril y en la que posteriormente se registraron casos de la enfermedad, incluyendo infecciones fatales y contagios de pasajeros de distintos países.

La situación despertó preocupación internacional debido a la rareza de la enfermedad y a la dificultad inicial para establecer el origen exacto de los contagios ocurridos a bordo. Frente a ese escenario, científicos argentinos avanzarán con un estudio de campo destinado a detectar la eventual presencia del roedor reservorio del virus en la región.

Un operativo científico en el extremo sur del país

La investigación estará encabezada por biólogos del Instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires, quienes trabajarán conjuntamente con especialistas de la provincia de Tierra del Fuego en tareas de relevamiento y toma de muestras.

Las actividades se desarrollarán directamente en terreno y demandarán varios días de trabajo. El procedimiento incluirá la recolección de muestras biológicas que posteriormente serán enviadas a laboratorio para su análisis específico. Según explicaron las autoridades sanitarias provinciales, el objetivo central es establecer si el roedor asociado a la transmisión del hantavirus se encuentra efectivamente en Ushuaia, un dato considerado clave para comprender el contexto epidemiológico vinculado al brote del crucero.

Entre las tareas previstas por el equipo científico se encuentran:

La toma de muestras en distintos sectores de la zona.

El trabajo conjunto entre especialistas nacionales y provinciales.

El posterior envío del material recolectado a laboratorio.

El análisis de la eventual presencia del roedor reservorio.

El director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina, informó en conferencia de prensa que los resultados de la investigación podrían estar disponibles en aproximadamente "unas cuatro semanas".

El antecedente del crucero MV Hondius

La investigación se encuentra directamente relacionada con el brote registrado en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia el 1 de abril y donde posteriormente se confirmaron casos de hantavirus. La aparición de infectados y casos mortales en pasajeros de distintas nacionalidades generó alarma sanitaria y llevó a intensificar las investigaciones sobre el origen del contagio.

Hasta el momento, las autoridades no lograron determinar ni el lugar ni el momento exacto en que se produjo la primera infección entre los pasajeros de la embarcación. En ese contexto, la eventual presencia del ratón transmisor en Ushuaia constituye uno de los aspectos centrales de la investigación epidemiológica en curso.

"No ha variado mucho la situación epidemiológica de la zona, no hemos tenido casos y ya han pasado 45 días desde que zarpó la embarcación", explicó Petrina durante la conferencia de prensa. La afirmación del funcionario apunta a remarcar que, pese a la preocupación generada por el brote del crucero, la provincia más austral de Argentina no registró hasta el momento casos confirmados de hantavirus en su territorio.

El ratón colilargo y la cepa Andes

En la zona austral de Argentina y Chile, el principal reservorio conocido del virus corresponde al ratón denominado "colilargo" (Oligoryzomys longicaudatus), un pequeño roedor silvestre identificado como portador de la denominada cepa Andes del hantavirus.

Esta cepa fue señalada como la responsable de las infecciones detectadas en el crucero MV Hondius, lo que incrementó la importancia de las investigaciones que comenzarán en Ushuaia.

Los científicos buscarán establecer si este tipo de roedor habita efectivamente en sectores cercanos al área desde donde partió la embarcación o si existe algún otro elemento epidemiológico que permita reconstruir la cadena de contagios.

Entre los principales datos epidemiológicos difundidos por las autoridades figuran: