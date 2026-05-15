Estudiantes participaron de una jornada sobre prevención y autoprotección ante sismos

Con el objetivo de fortalecer la concientización y la preparación frente a situaciones de emergencia, la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgo, dependiente de la Secretaría de Seguridad, desarrolló una charla informativa sobre medidas de autoprotección ante sismos destinada a estudiantes del ciclo orientado del Colegio Privado María Montessori.

La propuesta convocó a aproximadamente 65 alumnos de 4°, 5° y 6° año, quienes participaron de una jornada centrada en la prevención sísmica, el conocimiento de protocolos de actuación y la importancia de incorporar herramientas de autoprotección frente a eventos de emergencia.

La actividad fue impulsada por el Centro de Estudiantes de la institución educativa, que promovió el encuentro como un espacio de aprendizaje y reflexión colectiva sobre la necesidad de estar preparados ante movimientos sísmicos y otras situaciones que puedan representar un riesgo para la comunidad.

Un espacio de formación y prevención

Durante el desarrollo de la charla, el equipo técnico de Protección Civil abordó distintos aspectos vinculados a la actuación ante sismos, poniendo especial énfasis en la prevención y en la necesidad de contar con información clara sobre cómo reaccionar frente a una emergencia.

Los especialistas explicaron recomendaciones y herramientas relacionadas con las distintas etapas de un evento sísmico, detallando conductas y medidas que deben adoptarse antes, durante y después de un movimiento telúrico.

Entre los principales temas trabajados durante la jornada se destacaron:

Medidas de autoprotección ante sismos

Protocolos de actuación en situaciones de emergencia

Recomendaciones preventivas

Importancia de la preparación previa

Cuidado colectivo y organización ante contingencias

El encuentro tuvo además un carácter participativo, permitiendo que los estudiantes pudieran involucrarse activamente en el intercambio con los integrantes del organismo provincial.

Participación estudiantil y construcción de conciencia

Uno de los aspectos destacados de la actividad fue la intervención del Centro de Estudiantes del Colegio Privado María Montessori, que impulsó la realización de la charla como parte de una propuesta vinculada a la formación y concientización de la comunidad educativa.

La participación de alumnos de distintos cursos del ciclo orientado permitió generar un ámbito de diálogo sobre situaciones de emergencia y sobre la importancia de incorporar conocimientos básicos que puedan resultar útiles en contextos de riesgo. Los estudiantes no solo recibieron información técnica por parte de los profesionales de Protección Civil, sino que además pudieron realizar consultas e intercambiar inquietudes relacionadas con experiencias, dudas y posibles escenarios vinculados a movimientos sísmicos.

Ese intercambio directo posibilitó ampliar el alcance de la actividad y fortalecer la participación de los jóvenes en torno a una temática vinculada a la seguridad y la prevención.

Herramientas para actuar

La capacitación estuvo orientada especialmente a brindar herramientas concretas de actuación frente a emergencias sísmicas. En ese sentido, el equipo técnico explicó la importancia de identificar conductas adecuadas para cada momento de un evento de estas características.

Durante la charla se hizo hincapié en:

La prevención como herramienta fundamental

La necesidad de preparación ante emergencias

La organización colectiva para actuar en situaciones de riesgo

El conocimiento de protocolos de seguridad

La propuesta buscó además reforzar la idea de que la información y la capacitación pueden contribuir a mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos inesperados.