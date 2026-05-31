Catamarca: cerca de 100 alumnos no pueden asistir a clases por la falta de transporte escolar en El Portezuelo

Alrededor de un centenar de estudiantes que asisten a la Escuela de El Portezuelo, en el departamento Valle Viejo, se encuentran afectados por la falta de transporte escolar, una situación que les impide concurrir regularmente a clases presenciales.

Según informó Radio Valle Viejo, el problema alcanza a alumnos de distintos niveles educativos provenientes de las localidades de Santa Cruz, La Bajada y Huaycama, quienes dependen del servicio para trasladarse diariamente hasta el establecimiento debido a las distancias existentes.

De acuerdo con lo manifestado por madres de los estudiantes, la interrupción del transporte se habría producido porque el Ministerio de Trabajo y Educación no efectuó los pagos correspondientes al prestador encargado del servicio.

La situación genera preocupación entre las familias, que advierten sobre las dificultades que enfrentan los alumnos para sostener la asistencia a clases y cumplir con sus actividades escolares.

Ante la falta de respuestas por parte de la cartera educativa provincial, los padres solicitaron la intervención de la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, con el objetivo de que facilite algún medio de movilidad que permita garantizar el traslado de los estudiantes mientras se resuelve el conflicto.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuándo podría normalizarse el servicio que beneficia a decenas de alumnos del departamento.