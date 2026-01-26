Catamarca cerró con balance positivo su participación en FITUR 2026

La participación de Catamarca en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se desarrolló del 21 al 25 de enero en Madrid, España, dejó un balance altamente positivo para la provincia y significó un paso clave en la consolidación de su presencia dentro del mercado turístico europeo. La feria, considerada una de las más importantes del mundo en el sector, funcionó como una plataforma estratégica para posicionar a Catamarca como un destino emergente, auténtico y con identidad propia dentro de la oferta turística argentina.

La presencia provincial se enmarcó en la propuesta promocional "Catamarca, el secreto mejor guardado", un concepto que invitó a descubrir un territorio diverso, con paisajes únicos, una fuerte impronta cultural y una identidad natural profundamente arraigada. Bajo este lema, la delegación catamarqueña buscó captar la atención de operadores, agencias y viajeros interesados en experiencias diferenciadas y destinos no masivos.

Durante los primeros tres días, dedicados exclusivamente al público profesional, la comitiva estuvo integrada por la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, junto a representantes del sector privado, Cristian Fernández y Marcelo Coll, quienes desarrollaron una agenda intensa de reuniones con operadores mayoristas, agencias de viajes y actores clave del turismo internacional.

En ese contexto, Quarín destacó el impacto logrado por la participación provincial. "Pudimos mostrarle al mundo todo lo que es la provincia y hubo un marcado interés por conocerla y saber más sobre su propuesta turística. Incluso, algunas personas que ya tenían armado su viaje a la Argentina incorporaron a Catamarca en su itinerario", subrayó la funcionaria, al poner en valor el potencial del destino dentro de los circuitos internacionales.

Además de los encuentros comerciales, la secretaria de Gestión Turística mantuvo reuniones institucionales estratégicas, firmó convenios orientados al fortalecimiento de la calidad turística y concretó un encuentro con la Embajada Argentina en España, con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la oferta catamarqueña y avanzar en su inserción sostenida en los mercados globales.

Desde el sector privado, la evaluación también fue positiva. Cristian Fernández, de la agencia Catamarca Aventura, calificó la experiencia como "muy positiva" y remarcó la importancia de los vínculos generados durante la feria. "Mantuvimos reuniones con DMC (Destination Management Companies) interesadas en comercializar Catamarca, lo que representó una gran oportunidad para mostrar la provincia al mundo y posicionarla dentro de los circuitos turísticos internacionales", señaló.

Fernández también destacó que se concretaron encuentros con operadores de Portugal, Noruega, Italia y Alemania, lo que confirma el rol de FITUR como una vidriera estratégica para la apertura de nuevos mercados. "La feria permite no solo mostrar el destino, sino también establecer relaciones que luego se traducen en propuestas concretas y en la inclusión de Catamarca en catálogos y paquetes turísticos", explicó.

Durante el fin de semana, FITUR abrió sus puertas al público general, convirtiéndose en un espacio de contacto directo con el viajero final. En ese marco, el stand argentino y la propuesta de Catamarca despertaron un marcado interés, con consultas permanentes de visitantes que se acercaron a conocer más sobre la provincia y, en muchos casos, a ajustar o ampliar sus itinerarios de viaje para incluirla dentro de sus recorridos por el país.

La participación en FITUR 2026 se inscribe dentro de una estrategia sostenida de promoción internacional impulsada por la provincia, orientada a ampliar su presencia en nuevos mercados, fortalecer vínculos institucionales y comerciales, y continuar posicionando a Catamarca como un destino por descubrir dentro de la oferta turística argentina. En un contexto global cada vez más competitivo, la presencia en ferias internacionales se consolida como una herramienta clave para atraer visitantes, generar oportunidades de desarrollo y potenciar el crecimiento del sector turístico local.