Catamarca se suma al operativo nacional y envía brigadistas a Chubut

La provincia de Catamarca se incorporó de manera activa al operativo nacional de combate contra los incendios forestales que afectan al sur del país, con el envío de brigadistas especializados a la provincia de Chubut, donde el fuego avanza sobre áreas del Parque Nacional Los Alerces. La medida fue confirmada este lunes por el ministro de Seguridad, Gastón Venturini, quien brindó detalles sobre el despliegue y el rol que cumple la provincia dentro del sistema federal de respuesta ante emergencias ambientales.

Según explicó el funcionario, la convocatoria fue realizada a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y que coordina los esfuerzos de las distintas jurisdicciones para hacer frente a los incendios forestales de gran magnitud. "Se ha hecho una convocatoria a las distintas provincias que componen nuestro país para que colaboren en la lucha contra el incendio que está azotando la Patagonia", señaló Venturini.

En ese marco, Catamarca responde como parte de la regional NOA, integrada junto a Salta, Jujuy y Tucumán, una estructura que permite organizar recursos humanos y logísticos de manera coordinada. El ministro precisó que el aporte catamarqueño se realizará en dos etapas consecutivas, con brigadistas especialmente capacitados para tareas de combate directo del fuego en zonas de difícil acceso.

"El primer grupo estará compuesto por 10 brigadistas, que trabajarán durante un período de 15 días. Luego, un segundo contingente de 9 personas se sumará al operativo por otros 15 días adicionales", detalló Venturini. De este modo, la provincia garantiza una presencia sostenida en el territorio afectado, en coordinación con fuerzas de otras jurisdicciones y con los equipos nacionales desplegados en la zona.

El ministro subrayó la gravedad del escenario al que se incorporarán los brigadistas catamarqueños. "Este Parque Nacional presenta actualmente focos activos de incendios y ya se han visto afectadas más de 10.000 hectáreas", indicó, al tiempo que remarcó que se trata de una situación compleja debido a la extensión del área, las condiciones climáticas y la geografía del lugar.

Venturini definió la participación provincial como un gesto concreto de solidaridad interprovincial, en un contexto en el que los incendios forestales se han convertido en una problemática recurrente y de alcance nacional. "Es una muestra de acompañamiento y cooperación entre provincias ante una emergencia ambiental de gran escala", sostuvo.

En ese sentido, el funcionario destacó también la lógica de reciprocidad que rige dentro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. "Cuando Catamarca necesita ayuda, estos gestos de solidaridad siempre aparecen", afirmó, al recordar que en situaciones críticas que afectaron a la provincia fue posible contar con el apoyo de otras jurisdicciones y del Estado nacional.

Asimismo, Venturini puso en valor el rol del sistema nacional no solo en la coordinación de recursos humanos, sino también en la provisión de medios aéreos, equipamiento y logística especializada, elementos clave para el combate de incendios de gran magnitud. Aviones hidrantes, helicópteros y herramientas específicas forman parte del despliegue que se mantiene activo en la región patagónica.

El envío de brigadistas catamarqueños se inscribe en un contexto de creciente preocupación por los impactos ambientales, sociales y económicos de los incendios forestales, que afectan áreas protegidas, comunidades locales y ecosistemas de alto valor natural. La participación de la provincia refuerza la estrategia federal de respuesta y pone en evidencia la importancia de la cooperación entre los distintos niveles del Estado.

Mientras el operativo continúa en Chubut, desde el Gobierno de Catamarca indicaron que se mantiene un monitoreo permanente de la situación y que se evaluará, de ser necesario, la adopción de nuevas medidas para seguir colaborando con el combate del fuego en el sur del país.