Catamarca con chances de nevadas durante gran parte de este jueves

El invierno continua imponiendo sus condiciones este jueves en la provincia, donde el pronóstico del tiempo anticipa una jornada caracterizada por bajas temperaturas, precipitaciones y la posibilidad de que se registren nevadas durante buena parte de las primeras horas del día.

De acuerdo con la información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional, el escenario climático estará marcado por una importante inestabilidad desde la madrugada y durante la mañana, mientras que con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar de forma paulatina. Sin embargo, el ambiente continuará siendo frío y húmedo durante todo el día influenciado por la ola polar, con temperaturas que oscilarán apenas entre los 3 y los 10 grados. De esta manera se sostiene la permanencia del ingreso de la masa de aire antártico en Catamarca.

Madrugada con lluvias y probabilidad de nevadas

Las primeras horas del jueves estuvieron marcados por la inestabilidad. Durante la madrugada, según los sectores se registraron lluvias y nevadas. En ese período, la temperatura se ubicó en apenas los 3 grados, consolidando un escenario de intenso frío desde el inicio del día.

La mañana seguirá siendo helada

El panorama meteorológico no presentará cambios significativos durante la mañana. El SMN mantiene la previsión de lluvias y nevadas, nuevamente con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, por lo que la inestabilidad continuará siendo protagonista durante gran parte de las primeras horas del jueves.

La temperatura permanecerá en 4 grados, sin variaciones respecto de la madrugada, mientras que el viento continuará llegando desde el Sur, aunque con menor intensidad. Estas condiciones sostendrán el ambiente frío y húmedo, en una continuidad del escenario previsto desde el comienzo de la jornada.

Una mejora gradual durante la tarde

Con el avance del día, el pronóstico indica una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas. Durante la tarde, las lluvias y nevadas darán paso a lloviznas, reduciéndose también la probabilidad de precipitaciones. En este período, la posibilidad de lluvias descenderá hasta un rango de entre 10% y 40%, mientras que la temperatura alcanzará la máxima prevista para la jornada, de 10 grados.

El viento experimentará además un cambio en su dirección predominante, pasando a soplar desde el Norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. Este cambio refleja una disminución gradual de la inestabilidad, aunque sin que desaparezca completamente la presencia de humedad en el ambiente.

Una noche con cielo nublado

Hacia el cierre del jueves, las condiciones tenderán a estabilizarse. El SMN anticipa una noche nublada, con chances de precipitaciones de apenas el 10%, el valor más bajo de toda la jornada. La temperatura volverá a descender hasta los 5 grados, mientras que el viento rotará hacia el Noreste, con velocidades previstas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

