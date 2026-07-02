Malestar de padres en Tinogasta por las clases presenciales en medio de la ola polar

La decisión de retomar la presencialidad en todas las escuelas primarias de Tinogasta generó un fuerte malestar entre padres y comunidades educativas del oeste de Catamarca, que durante las últimas horas expresaron su preocupación por la continuidad de las actividades escolares en un contexto marcado por la intensa ola polar que afecta a la región.

Mientras las autoridades educativas provinciales determinaron que este jueves los establecimientos retomaran las clases presenciales, Defensa Civil emitió una advertencia dirigida a los equipos directivos de las instituciones educativas para que evaluaran las condiciones particulares de cada establecimiento y priorizaran la seguridad de alumnos, docentes y personal escolar.

El organismo recordó que continúa vigente una Alerta Amarilla por bajas temperaturas para toda la provincia y comunicó además que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo aviso por vientos de distintas intensidades, con mayor afectación prevista para la tarde y la noche.

En ese escenario, Defensa Civil recomendó analizar las condiciones de cada institución antes del desarrollo de las actividades escolares, teniendo como principal criterio el resguardo de toda la comunidad educativa.

Reclamos de las familias por la continuidad de las clases

Pese a esa advertencia y a las condiciones climáticas que afectan especialmente al oeste catamarqueño, miles de niños, adolescentes, docentes y trabajadores escolares deberán asistir nuevamente a las aulas por decisión de las autoridades educativas provinciales.

La medida fue adoptada pese a los pedidos formulados por padres y comunidades educativas que solicitaron la suspensión temporal de la presencialidad mientras continúe la ola polar. Durante las últimas horas del miércoles, numerosos padres de alumnos pertenecientes a distintos niveles educativos hicieron llegar sus planteos a medios locales del oeste provincial.

Según expresaron, existe un profundo malestar con el Ministerio de Educación de Catamarca, al considerar que no fueron escuchados ni obtuvieron respuesta a las notas presentadas formalmente por diversas instituciones educativas. En esos documentos solicitaron que, mientras persistan las bajas temperaturas, las actividades escolares se desarrollen bajo la modalidad virtual con el objetivo de preservar la salud tanto de los estudiantes como del personal docente.

El pedido de la Escuela Secundaria N° 17 de Fiambalá

Uno de los planteos más firmes fue presentado por la Comisión de Padres de la Escuela Secundaria N° 17 de Fiambalá. La nota fue dirigida al Supervisor Pedagógico de la Zona VII, Omar Francisco Villagrán, y tuvo como fundamento las condiciones climáticas registradas en la región.

Según el documento, al que tuvo acceso Multimedios Abaucán, los padres señalaron que la solicitud se apoyaba en la Alerta Amarilla por bajas temperaturas emitida por Defensa Civil y en el riesgo que esas condiciones representan para los estudiantes. En particular, remarcaron la situación de aquellos alumnos que diariamente deben recorrer largas distancias para asistir a clases.

También advirtieron que en Fiambalá el viento incrementa su intensidad durante la tarde, reduciendo aún más la sensación térmica y exponiendo a los estudiantes a condiciones climáticas consideradas extremadamente adversas.

De acuerdo con la información difundida, la solicitud presentada por los padres fue desestimada. Horas después de la presentación, los distintos establecimientos educativos comenzaron a comunicar que las clases de este jueves se desarrollarían con normalidad y de manera presencial por directivas impartidas desde la superioridad.

La decisión provocó una fuerte reacción entre las familias y generó numerosas manifestaciones de descontento en redes sociales. Los cuestionamientos apuntan principalmente a la continuidad de la presencialidad en un contexto en el que persisten las bajas temperaturas y continúan vigentes las advertencias emitidas por organismos provinciales.

La preocupación por la falta de calefacción

Al reclamo por las condiciones climáticas se suma otra preocupación planteada por los propios padres. Según manifestaron, numerosas escuelas continúan sin contar con sistemas adecuados de calefacción. Esa situación provoca que muchas aulas presenten temperaturas similares a las registradas en el exterior, obligando tanto a alumnos como a docentes a permanecer durante varias horas en ambientes extremadamente fríos.

Las familias consideran que esa situación agrava las dificultades generadas por la ola polar y sostienen que las condiciones edilicias actuales no garantizan un ámbito adecuado para el desarrollo de las actividades escolares.

La problemática no alcanza únicamente a los establecimientos de los niveles obligatorios. También afecta a quienes cursan estudios superiores en el Instituto de Estudios Superiores Fiambalá (IESF). Según se informó, alumnos provenientes de distintas localidades deben trasladarse diariamente para asistir a clases.

Entre ellas se encuentran Palo Blanco, Medanitos, Saujíl y Tinogasta. Muchos de esos estudiantes recorren entre 15 y 50 kilómetros, únicamente en el trayecto de ida.

Además, quienes regresan a sus hogares lo hacen durante la noche, momento en el que las temperaturas descienden aún más y el frío alcanza su mayor intensidad. Esa realidad también forma parte de los argumentos utilizados por las familias para solicitar una suspensión transitoria de las clases presenciales mientras continúe la ola polar.

El reclamo se trasladó a las redes sociales

El descontento de la comunidad educativa también quedó reflejado en las redes sociales, donde numerosos padres y vecinos expresaron su desacuerdo con la decisión adoptada. Uno de los mensajes que comenzó a viralizarse sintetiza el sentimiento manifestado por gran parte de quienes cuestionan el regreso a la presencialidad.

El texto expresa: «El frío no se discute, se vive. No pedimos faltar. Pedimos que se priorice nuestra salud y la de nuestras familias. Estudiar también es hacerlo en condiciones dignas y seguras.»

Ese mensaje resume el planteo que distintos sectores de la comunidad educativa vienen realizando durante los últimos días.