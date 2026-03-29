Catamarca: la cobertura de vacunación alcanzó el 85% en 2025

La provincia de Catamarca logró un incremento significativo en la cobertura de vacunación, alcanzando el 85% durante 2025, según datos difundidos por el Ministerio de Salud. Este avance representa una mejora concreta respecto al año 2024, cuando el porcentaje se ubicaba en el 75%.

El crecimiento de diez puntos porcentuales refleja una recuperación sostenida del Programa de Inmunizaciones, así como una mayor accesibilidad a las vacunas en todo el territorio provincial. Desde la cartera sanitaria subrayan que este progreso responde a un conjunto de acciones orientadas a promover la importancia de la vacunación como principal medida de prevención frente a enfermedades potencialmente graves.

Estrategias para fortalecer la adhesión comunitaria

El aumento en los niveles de cobertura no es un fenómeno aislado, sino el resultado de políticas activas que buscan incentivar la participación de la comunidad en los esquemas de vacunación.

Entre los objetivos centrales del Ministerio de Salud se destacan:

Promover la conciencia sobre los beneficios de las vacunas

Facilitar el acceso en todo el territorio provincial

Recuperar niveles de cobertura tras períodos previos

Este enfoque integral permitió evidenciar una mayor adhesión de la población, consolidando la vacunación como una práctica sostenida dentro de la comunidad.

La primera infancia

Uno de los datos más relevantes del informe es el comportamiento positivo de la vacunación en la primera infancia, donde se registraron los mayores niveles de adhesión.

En este grupo etario, los indicadores muestran incrementos significativos y sostenidos, mejoras que en algunos casos superaron el 20% y coberturas cercanas a las metas recomendadas.

Estos resultados evidencian el impacto directo de las estrategias de recuperación implementadas, orientadas a garantizar que los niños reciban las vacunas correspondientes en las primeras etapas de la vida.

El desafío pendiente: las dosis de refuerzo

A pesar de los avances generales, las autoridades sanitarias reconocen que existen áreas donde aún es necesario profundizar el trabajo. En particular, las dosis de refuerzo presentan niveles de cobertura más bajos.

Los sectores identificados con menor adhesión son ingreso escolar y población adolescente.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud continúa fortaleciendo las estrategias de captación y seguimiento, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los esquemas completos de vacunación.

Una responsabilidad individual y colectiva

Desde la cartera sanitaria remarcan que la vacunación no solo protege a quienes reciben las dosis, sino que también tiene un impacto directo en la salud de toda la المجتمع. En este sentido, la aplicación de vacunas en cada etapa de la vida es considerada una responsabilidad y una obligación.

Este enfoque se sustenta en el principio de que la inmunización contribuye a:

Prevenir enfermedades graves

Reducir la circulación de virus y bacterias

Proteger a los grupos más vulnerables

De esta manera, el acto individual de vacunarse adquiere una dimensión colectiva, vinculada al bienestar general de la población.

El rol del Calendario Nacional de Vacunación

En el contexto argentino, la política de inmunización se estructura a través del Calendario Nacional de Vacunación, que contempla vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales y grupos específicos.

Entre sus características principales, se destacan:

Cobertura integral para niños, adolescentes y adultos

Disponibilidad en centros de salud y hospitales públicos de todo el país

Gratuidad de todas las vacunas incluidas

No requiere orden médica para su aplicación

Este sistema garantiza el acceso universal a la vacunación, constituyendo una herramienta clave para sostener y mejorar los indicadores sanitarios.