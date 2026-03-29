Fútbol Comunitario: una red de apoyo que se fortalece desde el deporte y la salud mental

La apertura de las actividades de Fútbol Comunitario marcó el inicio de un nuevo ciclo de encuentros orientados a fortalecer los vínculos sociales y promover el bienestar integral. La jornada inaugural contó con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, quien acompañó al equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos en el primer encuentro del año.

Bajo el lema "Más que un partido, una red de apoyo", la propuesta reafirma su identidad como un espacio que trasciende lo deportivo, consolidándose como una estrategia de intervención comunitaria centrada en la salud mental, la inclusión y la prevención de consumos problemáticos.

Durante su participación, Carrizo destacó especialmente el trabajo articulado con distintas instituciones, subrayando el compromiso y la importancia del trabajo en equipo, al señalar que estos logros no serían posibles sin la colaboración de diversos organismos.

Una estrategia que surge de una necesidad social

El Fútbol Comunitario no es una iniciativa aislada, sino que responde a una necesidad concreta de fortalecer los lazos comunitarios. En este sentido, la propuesta se enmarca en los lineamientos de la normativa vigente en materia de salud mental, que promueve enfoques integrales y comunitarios.

La apertura del espacio a la comunidad permitió la incorporación de múltiples actores, ampliando su alcance y diversidad. Entre las instituciones que se sumaron se encuentran:

Casas de Acompañamiento y Atención Comunitaria

Establecimientos educativos

Diversos organismos vinculados al trabajo territorial

Con el objetivo de llegar a un mayor número de participantes, la iniciativa adoptó una modalidad itinerante, lo que posibilita trasladar la propuesta a distintos puntos del territorio.

Un dispositivo itinerante que crece con el tiempo

Durante los años 2024 y 2025, el Dispositivo de Fútbol Comunitario Itinerante recorrió diferentes sectores de la ciudad Capital y de Valle Viejo, consolidando su presencia en el territorio.

A lo largo de este recorrido, el programa se enfocó en generar espacios que integren:

Deporte y recreación

Inclusión social

Promoción de la salud mental

Prevención de consumos problemáticos

Este crecimiento sostenido permitió que la propuesta se afianzara como una herramienta de intervención comunitaria, con una fuerte impronta participativa.

El origen

La iniciativa tiene su origen en el contexto posterior a la pandemia, cuando surgió la necesidad de crear espacios que convocaran a jóvenes a través del deporte. En ese marco, y en línea con los nuevos lineamientos de la Ley de Salud Mental, el Fútbol Comunitario comenzó como un taller que, con el tiempo, evolucionó hacia un dispositivo más amplio y estructurado.

Este proceso de transformación estuvo marcado por la adaptación a las demandas del contexto social, priorizando la cercanía con la comunidad y la generación de espacios accesibles.

Resultados y consolidación durante 2025

El año 2025 representó un período clave en la consolidación del proyecto. Durante ese tiempo, se llevaron a cabo 20 encuentros, tanto en el Centro Integral de Salud como en diferentes locaciones.

Estos encuentros no solo implicaron la práctica deportiva, sino también la construcción de un espacio donde los participantes —jóvenes y adultos— pudieron involucrarse activamente, fortaleciendo su rol dentro de la comunidad.

El desarrollo de estas actividades fue posible gracias a un proceso de: