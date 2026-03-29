Domingo caluroso y ventoso: así va a estar el clima en Catamarca

Se va terminando marzo y se perfila con condiciones calurosas y ventosas en Catamarca. Este domingo tendrá cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada y según el Servicio Meteorológico Nacional no se esperan lluvias para este día y así se mantendrá hasta el jueves.

En cuanto a la temperatura, el día comenzó con 24 grados en las primeras horas, ascenderá a 28 grados por la mañana y alcanzará su punto máximo por la tarde con 34 grados. Hacia la noche, se prevé un leve descenso hasta los 28 grados.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Durante la mañana se registrarán velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del Norte. Por la tarde y la noche, la intensidad aumentará, con valores que oscilarán entre 23 y 31 km/h y una rotación hacia el Noreste en horas vespertinas y luego otra ve al Norte al terminar el domingo.

Además, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h desde la mañana y mantenerse durante el resto del día, lo que podría generar momentos de mayor intensidad en la circulación del aire.

De este modo, el domingo se presentará con calor, nubosidad persistente y viento en aumento, aunque sin lluvias significativas en el horizonte.

