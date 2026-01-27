Catamarca: comenzó el Ciclo Lectivo 2026 para las escuelas de período especial

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología dio inicio al Ciclo Lectivo 2026 para las instituciones educativas de período especial de la provincia, en un acto realizado junto a la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 86 "José Hernández", ubicada en la localidad de El Alamito, Aconquija.

La jornada contó con la participación de autoridades educativas, docentes, estudiantes y familias, y fue acompañada además por comunidades de escuelas primarias y secundarias de la zona, que se sumaron a este significativo comienzo del año escolar.

En el marco de la Agenda Educativa 2026, el calendario del periodo especial establece el receso escolar entre el 22 de junio y el 31 de julio, el reinicio de las actividades escolares el 3 de agosto y la finalización del ciclo lectivo el 18 de diciembre.

Desde la cartera educativa local se destacó la importancia del trabajo articulado con las comunidades educativas de los departamentos Belén, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Santa María, valorando especialmente el compromiso de docentes y equipos directivos que desarrollan su labor en contextos especiales y rurales.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia continúa fortaleciendo el sistema educativo y garantizando el derecho a la educación, acompañando a cada comunidad escolar en todo el territorio catamarqueño, con una mirada inclusiva y de calidad que atiende las particularidades de cada institución.