  • Dólar
  • BNA $1345 ~ $1395
  • BLUE $1395 ~ $1415
  • TURISTA $1748.5 ~ $1748.5

29 C ° ST 31.59 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca conmemora el Día Mundial del Teatro con un homenaje a Blanca Gaete

La jornada cultural se desarrollará este viernes 27 de marzo con actividades artísticas, inauguraciones y recorridos en distintos espacios vinculados al teatro en la provincia.

27 Marzo de 2026 14.36

En el marco del Día Mundial del Teatro, la provincia de Catamarca llevará adelante una jornada de homenaje titulada "Recordando a Blanca Gaete", con una agenda de actividades que incluyen intervenciones artísticas, inauguraciones y espacios de encuentro.

La programación comenzará a las 17:00 con la puesta en valor de un mural homenaje ubicado en calle Salta 170. La obra fue realizada por el grupo Epicentro, integrado por Juan José Yapura y Juan José Arévalo, en el marco del proyecto Fuego Sagrado.

Posteriormente, se realizará una caminata hacia la Escuela de Teatro J. O. Ponferrada, ubicada en la intersección de República y 25 de Mayo.

A las 18:30 está prevista la inauguración de "El Rincón de Blanca", un espacio destinado a preservar y destacar la figura homenajeada.

A las 19:00 se llevará a cabo una recorrida por aulas y distintos espacios intervenidos con performances de personajes.

Finalmente, a las 20:00 se realizará una ronda de recuerdos y anécdotas, con la participación de invitados especiales, como cierre de la jornada.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también