Catamarca conmemora el Día Mundial del Teatro con un homenaje a Blanca Gaete

En el marco del Día Mundial del Teatro, la provincia de Catamarca llevará adelante una jornada de homenaje titulada "Recordando a Blanca Gaete", con una agenda de actividades que incluyen intervenciones artísticas, inauguraciones y espacios de encuentro.

La programación comenzará a las 17:00 con la puesta en valor de un mural homenaje ubicado en calle Salta 170. La obra fue realizada por el grupo Epicentro, integrado por Juan José Yapura y Juan José Arévalo, en el marco del proyecto Fuego Sagrado.

Posteriormente, se realizará una caminata hacia la Escuela de Teatro J. O. Ponferrada, ubicada en la intersección de República y 25 de Mayo.

A las 18:30 está prevista la inauguración de "El Rincón de Blanca", un espacio destinado a preservar y destacar la figura homenajeada.

A las 19:00 se llevará a cabo una recorrida por aulas y distintos espacios intervenidos con performances de personajes.

Finalmente, a las 20:00 se realizará una ronda de recuerdos y anécdotas, con la participación de invitados especiales, como cierre de la jornada.