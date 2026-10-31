Catamarca contabilizó casi mil diagnósticos de cáncer de mama en los últimos seis años

Más de 120 personas se inscribieron en la jornada "Diagnóstico Rosa: El valor de la Imagen en la Detección Precoz del Cáncer de Mama", organizada por el Hospital Interzonal San Juan Bautista (HISJB) en el Nodo Tecnológico. La propuesta constituyó un espacio de capacitación, actualización e intercambio destinado a profesionales de la salud, equipos interdisciplinarios y estudiantes, con una modalidad híbrida que permitió ampliar la participación hacia diferentes puntos de Catamarca.

La apertura estuvo a cargo del director general del Hospital Interzonal San Juan Bautista, Lic. Juan Martín Pichetto, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de generar instancias de formación permanente, intercambio de experiencias y actualización de conocimientos para fortalecer las prácticas de los equipos sanitarios.

También participaron la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Dra. Silvia Bustos; la directora provincial de Cáncer, Dra. Mariela Nieva; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Lic. Mag. María Cristina del Valle Arréguez; y la referente de LALCEC, Dra. Norma Soria. A ellas se sumaron profesionales y especialistas que aportaron distintas perspectivas sobre la prevención, el diagnóstico y el abordaje integral del cáncer de mama.

Los indicadores que muestran la situación epidemiológica en Catamarca

Uno de los puntos centrales del encuentro estuvo vinculado con la presentación de estadísticas provinciales que permiten dimensionar el alcance de la enfermedad y aportar herramientas para la planificación de políticas y estrategias sanitarias.

De acuerdo con los datos del Registro de Tumores de Catamarca, entre 2019 y 2025 se contabilizaron 996 diagnósticos de cáncer de mama (C50) en la provincia. La distribución territorial mostró una mayor concentración en el departamento Capital, con 614 registros, equivalentes al 61,6 % del total. Detrás se ubicaron Valle Viejo, con 77 registros, y Capayán, con 46.

Durante la exposición también se incorporaron indicadores nacionales de mortalidad correspondientes a 2022. Argentina registró ese año una tasa ajustada de 15,8 defunciones por cáncer de mama cada 100.000 mujeres. En ese contexto, Catamarca presentó, junto con Santa Cruz, una de las tasas más bajas del país, con 11,2 defunciones por cada 100.000 mujeres.

Otro aspecto destacado fue la evolución de la mortalidad a nivel nacional, que mostró una tendencia descendente, con una reducción promedio anual del 1 % entre 2002 y 2022.

La presentación estuvo a cargo de la técnica Guadalupe Berrondo Camisay, coordinadora del Servicio de Mamografía del HISJB, quien abordó la situación epidemiológica provincial y contextualizó la importancia del diagnóstico oportuno y del acceso a los estudios necesarios para detectar la enfermedad de manera temprana.

La actividad del hospital y el acceso a los estudios

La jornada también permitió conocer los registros de atención del Servicio de Mamografía del Hospital San Juan Bautista, con cifras que reflejan el volumen de prestaciones realizadas y las características de la población asistida.

Entre enero y octubre de 2026 se realizaron 1.195 mamografías, mientras que durante todo 2025 se contabilizaron 1.363 registros. La información expuesta contempló la procedencia de las pacientes, la distribución por edades, los resultados de las categorizaciones BI-RADS y los estudios complementarios.

En paralelo, se presentaron los indicadores del denominado Circuito de la Mujer o Circuito Rosa, que entre marzo y septiembre de 2026 atendió a 201 pacientes. De ese universo, 156 mujeres, equivalentes al 77,61 %, no contaban con obra social, mientras que las 45 restantes, el 22,39 %, sí tenían cobertura.

Estas cifras permiten dimensionar la participación del hospital en el acceso a los servicios de salud de las mujeres, particularmente en un circuito de atención donde la disponibilidad de estudios y la posibilidad de acceder al diagnóstico adquieren un papel central.

Diagnóstico por imágenes, seguridad y atención humanizada

El programa académico incluyó exposiciones sobre distintas herramientas utilizadas en la detección y el diagnóstico del cáncer de mama. Se abordaron la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética, además de la historia y la prevención del Mes Rosa en Argentina, el screening mamario y la mamografía intervencionista.

Dentro de este último eje se desarrollaron procedimientos como la biopsia por vacío, la estereotaxia y la mamografía con contraste.

Participaron como disertantes el Dr. Luciano Sánchez Brunner y las técnicas Melisa Mallia, Paula Ruiz, Martín Rivero, Ángela Valdiviezo, Cinthia Calderón, Noelia Correa, Paola Herrera y Guadalupe Frías, junto con la técnica Guadalupe Berrondo Camisay.

La capacitación también puso el foco en dos dimensiones fundamentales de la calidad asistencial: la atención humanizada en Diagnóstico por Imágenes y la seguridad del paciente.

En ese marco, la Lic. Soledad Ponce, integrante del equipo interdisciplinario de Cuidados Paliativos del HISJB, desarrolló la importancia de la comunicación, la privacidad, la contención emocional y el respeto por la dignidad de las personas durante el proceso diagnóstico.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA, Lic. Mag. María Cristina del Valle Arréguez, abordó la seguridad del paciente y destacó la necesidad de garantizar una correcta identificación, la trazabilidad de los estudios y la comunicación oportuna de hallazgos críticos.

El encuentro permitió integrar conocimientos técnicos y aspectos humanos del proceso asistencial, poniendo en perspectiva que la calidad del diagnóstico no comprende únicamente los procedimientos y las tecnologías disponibles, sino también las condiciones en las que se desarrolla la atención.

La actividad fue organizada por el Departamento de Docencia e Investigación y el Servicio de Mamografía del Hospital Interzonal San Juan Bautista, con el aval del Colegio de Radiólogos de la provincia.