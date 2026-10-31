Valle Viejo se prepara para una nueva edición de la Expo del Valle

Valle Viejo se prepara para vivir una nueva edición de la Expo del Valle, uno de los encuentros que busca reunir a los apasionados del mundo motor y a las familias catamarqueñas. La actividad, que se desarrollará este domingo desde las 18 en la Costanera, a la altura de Tres Puentes hacia el sur, ya cuenta con más de 400 vehículos confirmados y promete una importante convocatoria.

Hasta el momento, la organización confirmó la participación de 300 motocicletas, 90 autos modificados, 28 colectivos, cinco camiones y cuatro camionetas, a los que se sumarán vehículos clásicos y de época, entre ellos Ford F100 y Ford Falcon, cuya cantidad definitiva se conocerá en las próximas horas.

La exposición ofrecerá un recorrido por diferentes estilos y categorías del mundo automotor, desde unidades de transporte de gran porte hasta vehículos personalizados, motos y verdaderas piezas de colección que forman parte de la historia del automovilismo.

La propuesta también contará con la participación especial de las agrupaciones En2Ruedas M.G. y Bajos del Valle, que se sumarán a una jornada pensada para compartir la pasión por los motores y disfrutar de una experiencia diferente.

Pero la Expo del Valle no estará limitada a los vehículos. Durante la tarde y la noche habrá presentaciones de artistas, una feria de emprendedores, food trucks y un patio cervecero, con distintas alternativas para quienes se acerquen a disfrutar del encuentro.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Valle Viejo, a través de sus áreas de Turismo, Cultura y Deporte, en el marco de las iniciativas destinadas a promover espacios de encuentro, fortalecer la actividad turística y generar oportunidades para emprendedores y comerciantes locales.