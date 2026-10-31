Feriados por la visita del papa León XIV: cómo queda el calendario de pagos de ANSES en noviembre

El Gobierno confirmó tres feriados con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida modificará el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el funcionamiento de las entidades bancarias durante la segunda semana de noviembre.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. El martes 10 también será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia de Buenos Aires.

A estas jornadas se suma el viernes 6 de noviembre, cuando los bancos no atenderán al público por el Día del Trabajador Bancario. Además, el Banco Central dispuso un feriado bancario nacional para el martes 10.

Feriados por la visita del papa León XIV: cómo queda el calendario de pagos de ANSES

La ANSES reorganizó el cronograma de noviembre para evitar pagos durante las jornadas sin actividad bancaria. De esta manera, los primeros depósitos se realizarán a partir del miércoles 11 de noviembre.

Los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), asignaciones familiares (SUAF) y Pensiones No Contributivas (PNC) deberán consultar las fechas según la terminación de su DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Los haberes de noviembre tendrán un aumento del 1,93%, de acuerdo con la actualización mensual por movilidad.

Bancos: qué días no habrá atención al público en noviembre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció un esquema especial para la actividad bancaria durante la segunda semana de noviembre. Las sucursales no atenderán al público durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10, si se incluye el fin de semana.

El cronograma será el siguiente:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.

Día del Trabajador Bancario. Sábado 7 y domingo 8: cierre habitual por el fin de semana.

cierre habitual por el fin de semana. Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

feriado nacional por la visita del papa León XIV. Martes 10: feriado bancario dispuesto por el BCRA en todo el país.

Las sucursales retomarán la atención presencial el miércoles 11, aunque en la provincia de Buenos Aires regirá el feriado provincial dispuesto por la visita del pontífice.

Durante los días sin atención presencial, los cajeros automáticos, el home banking, las aplicaciones bancarias y las billeteras virtuales seguirán disponibles para realizar transferencias, pagos y consultas.