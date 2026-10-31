Halloween: 5 ideas fáciles y económicas para decorar tu casa con materiales que tenés a mano

La llegada de Halloween, la tradicional Noche de Brujas que se celebra el 31 de octubre, es la excusa perfecta para darle un toque misterioso a la casa y compartir actividades con los más chicos. Sin necesidad de gastar mucho, se pueden crear decoraciones originales con materiales fáciles de conseguir, como cartulina, lana, sábanas viejas y algunos objetos reciclados.

Además de ambientar el hogar, estas propuestas permiten que los chicos participen y se diviertan con los preparativos, para que la celebración empiece mucho antes de la noche. Desde murciélagos colgantes hasta sillas fantasmales, hay opciones para distintos gustos y edades.

1. Murciélagos colgantes para la entrada o el jardín

Una de las formas más simples de sumar un aire tenebroso es colgar murciélagos cabeza abajo en la entrada, la galería o las ramas de los árboles. Para hacerlos, solo necesitás descargar algunas plantillas, recortarlas en cartulina negra y agregarles ojos móviles.

Después, hacé un pequeño agujero en cada figura, pasá un hilo de nailon y colgalas del techo o del lugar que prefieras. El detalle clave es ubicarlos cabeza abajo, como los murciélagos cuando descansan durante el día.

2. Coronas de ajo para decorar la puerta

Inspirada en las historias de vampiros, esta propuesta consiste en armar una corona decorativa para colocar en la puerta de entrada.

Para prepararla, necesitás una base de madera, musgo y cabezas de ajo, que pueden ser frescas o artificiales. Cubrí la base con el musgo, distribuí los ajos y agregá una cinta de yute para colgarla.

Es una alternativa sencilla para sumar un detalle temático a la entrada de casa y hacer que los chicos participen del armado.

3. Murales de insectos para las paredes

Las paredes también pueden formar parte de la decoración. Una idea original es crear murales con arañas, escarabajos y otros insectos.

Recortá distintas siluetas en cartulina negra o marrón y colocalas dentro de marcos viejos. Para conseguir un efecto tridimensional, podés dejar algunas figuras parcialmente afuera del marco, como si los insectos estuvieran saliendo de la pared.

4. Pompones de lana para decorar el living

La lana es otro material fácil de usar para preparar adornos temáticos. Con pompones de distintos colores se pueden crear personajes para colgar del techo, las puertas o las ventanas.

Algunas ideas para darles forma:

Con lana negra y goma eva, podés hacer arañas.

y goma eva, podés hacer arañas. Con lana blanca y papel de aluminio, podés armar fantasmas.

y papel de aluminio, podés armar fantasmas. Con lana naranja y hojas verdes de goma eva, podés crear calabazas.

Estas figuras también sirven para armar una guirnalda y decorar distintos ambientes de la casa.

5. Sillas fantasmales para el comedor

Con unas sábanas blancas y un poco de cartulina o fieltro negro, las sillas del comedor pueden transformarse en fantasmas.

Solo hay que cubrir cada silla con una sábana, recortar ojos y una boca, y pegarlos en el respaldo. Los chicos pueden inventar distintas expresiones para que cada fantasma tenga su propia personalidad.