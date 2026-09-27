Domingo caluroso: la máxima llegará a 36 grados en Catamarca

Septiembre se está despidiendo con altas temperaturas y con bastante nubosidad a lo largo del día, esto en la previa de la llegada de la inestabilidad prevista entre el lunes y el martes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, lo destacado de este domingo va a ser otra vez la temperatura que en el arranque de la primavera, hoy alcanzará los 36 grados, registro que podría ser superado como en los días previos.

La mañana será estable

El día comenzó con una madrugada algo nublada y el viento soplando leve entre los 7 y 12 km/h desde el Norte. De acuerdo con los datos del SMN, durante la mañana tampoco se prevén ráfagas, al igual que en los restantes períodos contemplados para la jornada. En tanto el termómetro para este tramo del día será de 22 grados.

La tarde muy calurosa

El escenario cambiará parcialmente durante la tarde, cuando el cielo pasará estar mayormente nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura llegará a los 36 grados, convirtiendo a este período en el más caluroso del domingo. El viento volverá a soplar desde el Este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Chaparrones hacia la noche

Durante la noche, el calor comenzará a ceder. El cielo estará acompañado de una nubosidad en aumento, en la previa de las precipitaciones que se van a dar durante la madrugada y todo el lunes, según lo pronosticado por el organismo nacional.

Mientras, este domingo terminará con una temperatura de 29 grados, aunque continuará siendo un registro elevado. El viento, en tanto mantendrá la dirección y la intensidad de la hora anterior.