Catamarca inició su participación en la Feria Internacional del Turismo

Catamarca inició este sábado su participación en la Feria Internacional del Turismo (FIT), que se desarrolla hasta el martes 29 de septiembre en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. La provincia está presente en el Pabellón Nacional-Norte Argentino, con un espacio destinado a la promoción de sus destinos, productos y propuestas turísticas.

Este sábado al mediodía se concretó el acto de apertura con la presencia de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación; Valentín Deyá, organizador de la FIT; y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Daiana Roldán y la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, participaron del acto oficial en el que estuvieron el embajador de República Dominicana en la Argentina, Jorge Marte Báez y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel, entre otras autoridades.

La feria, que celebra su 30° aniversario, convocó a 1100 cámaras empresariales, agencias de viajes y profesionales del sector, además de autoridades nacionales y diplomáticos.

Durante la primera jornada abierta al público, el stand de Catamarca concentró actividades de promoción turística, información sobre destinos y experiencias, demostraciones de tejido en telar rústico a cargo del proyecto Ruta del Telar y propuestas gastronómicas y enológicas. La agenda incluyó además presentaciones a cargos de municipios y el show en vivo de Valen Vargas.

En este marco, la ministra Daiana Roldán destacó la importancia de la participación, "para Catamarca, estar en la FIT es una oportunidad para mostrar todo lo que hoy tiene el destino, pero también para generar vínculos y oportunidades", señaló.

"Este año llegamos con una participación que refleja el crecimiento que viene teniendo el turismo en la provincia: municipios, agencias, prestadores y distintos actores del sector trabajando juntos para presentar destinos, productos y experiencias. Cada vez nos desarrollamos más en materia turística y de manera sostenida, con el objetivo de seguir posicionando a Catamarca como destino de eventos y generar movimiento turístico durante todo el año", remarcó la ministra.

En ese sentido, la ministra también puso el foco en las oportunidades que genera la feria para fortalecer la comercialización del destino y ampliar su llegada a nuevos mercados. "La FIT nos permite encontrarnos directamente con el público, pero también con operadores y agencias de todo el país y del exterior. En estos encuentros buscamos que Catamarca no solo sea conocida, sino que nuestras propuestas puedan incorporarse a los circuitos comerciales y convertirse en viajes concretos."

Catamarca y República Dominicana, un encuentro para fortalecer vínculos turísticos

La ministra Daiana Roldán recibió en el stand provincial al embajador de República Dominicana en la Argentina, Jorge Marte Báez, y a su delegación. El país caribeño es el invitado y socio anfitrión de la 30ª edición de la FIT.

Durante el encuentro, Roldán presentó la diversidad de destinos, productos y experiencias turísticas de Catamarca y compartió con la delegación dominicana las oportunidades de intercambio y cooperación para seguir fortaleciendo los vínculos turísticos entre ambos destinos.

La participación de Catamarca continuará este domingo 27 de septiembre, de 14 a 21, con la presentación del "Corredor de los Valles Místico", una propuesta desarrollada junto al municipio de Santa María y el Ente Tucumán Turismo, la presentación de Carafea en el escenario del Norte Argentino, además de nuevas actividades de promoción y gastronomía en el espacio provincial.