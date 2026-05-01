La ANMAT prohibió la venta de una serie de productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha tomado una serie de medidas preventivas y sancionadoras contra varias empresas que comercializan productos de limpieza e insumos médicos en el país. Las acciones fueron determinadas tras la identificación de irregularidades en los controles de fiscalización y monitoreo, lo que ha puesto en riesgo la salud de los consumidores y usuarios de los productos involucrados. En este contexto, la ANMAT ha prohibido la comercialización y distribución de los productos afectados hasta que se regularicen conforme a la normativa vigente, y ha iniciado sumarios sanitarios para investigar los presuntos incumplimientos.

Prohibición de productos de limpieza: El caso de Química El Regreso S.R.L.

Una de las medidas más relevantes adoptadas por la ANMAT recayó sobre la empresa Química El Regreso S.R.L., ubicada en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Durante una inspección realizada en sus instalaciones, se detectaron varios productos de limpieza, incluidos en la categoría de domisanitarios, que no contaban con el registro sanitario necesario para su comercialización. Entre los productos afectados se encuentran:

Solución de hipoclorito de sodio 85 gr cl/l , utilizado como desinfectante de superficies y para el tratamiento de agua de piscinas (LOMIR).

, utilizado como desinfectante de superficies y para el tratamiento de agua de piscinas (LOMIR). Líquido multiuso limpiavidrios (LOMIR).

(LOMIR). Desinfectante para superficies con alcohol 70%, listo para usar (LOMIR).

La ANMAT determinó que estos productos no cumplían con las garantías necesarias en cuanto a eficacia, seguridad y formulación permitida, lo que motivó su prohibición inmediata. La disposición 2406/2026, firmada por el titular de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, ordenó que no se utilizasen, comercializaran, distribuyeran ni publicitaran estos productos en todo el territorio nacional. Además, la autoridad sanitaria instruyó un sumario sanitario a la empresa y a su director técnico, Guillermo Eduardo Julio Mendola, por presuntos incumplimientos a la normativa vigente, lo que podría derivar en sanciones si se confirma la infracción.

El extravío del equipo médico: SIPROTEC S.A.

La segunda sanción significó un golpe para la firma SIPROTEC S.A., que informó la pérdida de un equipo médico de alta tecnología: el Generador y cable conector de Litotricia Intravascular (IVL), marca Shockwave Medical, en consignación en el Hospital Fernández, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El extravío del equipo fue notificado a la ANMAT tras varios intentos fallidos de localizarlo. Debido a que el dispositivo quedó fuera del control del titular del registro y su estado de funcionamiento es desconocido, la ANMAT resolvió prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el país para garantizar la seguridad de los pacientes y usuarios potenciales.

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de algunos equipos médicos, cuya correcta localización y funcionamiento son esenciales para evitar riesgos en tratamientos de salud. Al no tener constancia sobre el estado de la unidad extraviada, la ANMAT actuó de manera preventiva para evitar consecuencias graves.

Productos médicos sin registro: Soloimportacion S.R.L.

En una tercera intervención, la ANMAT adoptó medidas contra la empresa Soloimportacion S.R.L., dedicada a la distribución e importación de productos médicos. Durante una inspección en su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se descubrió que la firma poseía productos médicos de la marca estadounidense Gamamed Vascular Systems Inc. que no contaban con el registro sanitario correspondiente en la ANMAT. Entre los dispositivos observados se encontraban:

Colorado Radial Introducer Kit .

. Creek Angiographic Catether .

. Sailor - Guide Wire J Tip.

Los productos, además, carecían de la información requerida por la normativa argentina en sus etiquetas. Esta falta de registro en la base oficial y la ausencia de los datos exigidos motivaron la prohibición de su comercialización y distribución hasta que los productos obtengan la autorización sanitaria necesaria. Al igual que en los casos anteriores, la ANMAT instruyó un sumario sanitario a la empresa y a su director técnico, en este caso, por presuntas infracciones a la Ley 16.463 y a la Disposición 6052/2013 sobre Buenas Prácticas de Distribución.

Acciones complementarias y medidas de control

Además de las prohibiciones de uso, comercialización y distribución de los productos mencionados, la ANMAT notificó a diversas autoridades sanitarias y de defensa del consumidor, tanto a nivel provincial como nacional, sobre las medidas adoptadas. Entre los destinatarios de las comunicaciones se encuentran la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios, encargada de la continuación de los procedimientos administrativos.

La ANMAT también dejó claro que los sumarios sanitarios iniciados contra las empresas implicadas podrían derivar en sanciones si se confirma que los incumplimientos fueron deliberados o resultaron en riesgos para la salud pública. La investigación se está llevando a cabo con el objetivo de proteger a los consumidores de productos que carezcan de garantías de seguridad y eficacia.