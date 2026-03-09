Lanzaron en Catamarca la Campaña Antigripal 2026

La ministra de Salud, Johana Carrizo, encabezó el lanzamiento oficial de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, una estrategia sanitaria destinada a prevenir el impacto de los virus respiratorios en la población.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de Casa Activa y del Hogar Fray Mamerto Esquiú, dos instituciones donde residen y concurren adultos mayores. En ese marco, se llevó adelante la vacunación de los residentes y del personal que desempeña tareas en esos espacios, marcando el inicio formal de la campaña en el territorio provincial. Durante el acto, la titular de la cartera sanitaria destacó el trabajo que realiza el sistema de salud para garantizar la implementación simultánea de la estrategia preventiva en todos los puntos del territorio.

Carrizo expresó su reconocimiento al equipo de salud que hace posible que la campaña se desarrolle en forma simultánea en toda la provincia, subrayando la importancia de la organización sanitaria para garantizar el acceso a la vacunación.

La vacunación como acto de cuidado colectivo

Durante su intervención, la ministra resaltó el valor de la vacunación como una herramienta clave para la prevención de enfermedades respiratorias y para la protección de los sectores más vulnerables. En ese sentido, afirmó que "la vacunación es un acto importante desde que nacemos", y definió esta práctica sanitaria como un gesto de compromiso social que trasciende el cuidado individual.

Carrizo explicó que la inmunización representa un acto de compromiso, solidaridad y cuidado mutuo, destacando que el impacto de la vacunación no se limita a quien recibe la dosis, sino que contribuye al bienestar de la comunidad en su conjunto.

En esa línea, también enfatizó el carácter colectivo de la estrategia sanitaria al señalar que "este pinchazo genera un cuidado colectivo", una definición que apunta a reforzar la idea de que la inmunización tiene efectos positivos sobre toda la población. Asimismo, recordó que la vacuna es gratuita y se encuentra disponible en todos los centros sanitarios de la provincia, lo que permite que los distintos grupos priorizados puedan acceder a la inmunización de manera oportuna.

Preparación ante el aumento de virus respiratorios

El lanzamiento de la campaña se realiza en un contexto en el que las autoridades sanitarias observan un incremento estacional en la circulación de virus respiratorios. Según se informó, el aumento de estos virus suele registrarse entre los meses de abril y julio, período en el que tradicionalmente se produce un mayor número de contagios vinculados a enfermedades respiratorias.

Sin embargo, la vigilancia epidemiológica desarrollada en los últimos años ha mostrado un cambio en el comportamiento de estos virus, con un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional. Este fenómeno ha llevado a reforzar las estrategias de prevención con el objetivo de anticipar la protección de la población antes del momento de mayor transmisión.

La campaña de vacunación antigripal se presenta así como una herramienta central para reducir el impacto sanitario de estas enfermedades durante los meses de mayor circulación viral.

Primera etapa: vacunación destinada al personal de salud

Durante los primeros días de la campaña, la vacunación estará destinada exclusivamente al personal de salud que se desempeña en el hospital, esto como es de forma. Este grupo es considerado prioritario dentro de las políticas de prevención debido a su rol en la atención directa de pacientes.

Además de su condición de grupo estratégico dentro del sistema sanitario, la vacunación del personal de salud cuenta con indicación obligatoria, precisamente por la importancia de garantizar la protección de quienes se encuentran en contacto permanente con personas que requieren asistencia médica.

La aplicación de las dosis para este sector se realizará en fechas y horarios específicos:

Fechas de vacunación para personal de salud:

9 y 10 de marzo

Lugar de aplicación: Aula de Docencia del Hospital San Juan Bautista

Horarios establecidos: 08.30 a 12 horas y de 14 a 18 horas

Esta organización busca facilitar el acceso del personal que se desempeña en los distintos servicios del hospital, contemplando además los diferentes turnos laborales que cumplen los trabajadores de la institución.

Segunda etapa: vacunación abierta a la comunidad

Una vez concluida la etapa inicial destinada al personal sanitario, la campaña continuará con la apertura de la vacunación a la comunidad, así como también al personal de salud que aún no haya recibido la dosis correspondiente.

En esta fase, la aplicación de la vacuna se desarrollará en un espacio de mayor accesibilidad dentro del hospital.

Fechas de vacunación para la comunidad: 11 y 12 de marzo

Lugar de vacunación: Hall de ingreso al Hospital San Juan Bautista

Horarios de atención: 08.30 a 12 horas y de 14 a 19 horas

Con esta organización se busca facilitar el acceso de la población a la vacunación, permitiendo que las personas puedan acercarse en distintos momentos del día para recibir la dosis correspondiente.

Grupos priorizados para la vacunación antigripal

La vacuna antigripal está dirigida principalmente a los grupos priorizados, es decir, aquellas personas que presentan mayor riesgo de complicaciones ante la infección por el virus de la gripe. Entre los grupos contemplados dentro de la estrategia de vacunación se encuentran:

Personal de salud.

Personas mayores de 65 años.

Personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo.

Puérperas hasta 10 días posteriores al parto.

Personas con factores de riesgo o enfermedades crónicas.

La priorización de estos grupos responde a criterios sanitarios orientados a reducir la posibilidad de cuadros graves y a proteger tanto a los individuos como a la comunidad en su conjunto.