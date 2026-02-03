Catamarca: Corte de tránsito en Av. Belgrano por trabajos viales

Este martes 3 de febrero se realizará un corte de tránsito en la Avenida Belgrano, en el horario de 08:00 a 14:00 horas en el tramo comprendido entre calle Legisladores y José Ramón Luna (esquina Supermercado Vea), debido a la ejecución de tareas de fresado.

Las intervenciones forman parte del plan de obras viales que se desarrolla en el sector, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de transitabilidad.

Se solicita a conductores circular con precaución, respetar la señalización y utilizar calles alternativas.